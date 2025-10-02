รมว.ยธ.เซ็นตั้ง‘ศุภชัย’นั่งโฆษกกระทรวงยุติธรรม ฝ่ายการเมือง

คำสั่งกระทรวงยุติธรรมที่ ๑๙๓/๒๕๖๘
เรื่อง แต่งตั้งโฆษกกระทรวงยุติธรรม ฝ่ายการเมือง
ตามที่ พลตำรวจโท รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เข้าปฏิบัติหน้าที่
ณ กระทรวงยุติธรรม อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ นั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ผลการดำเนินงานของรัฐบาลและ ผลการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งเพื่อให้งานด้านการสื่อสารองค์กร และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ของกระทรวงยุติธรรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้องเหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความ ในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงแต่งตั้งให้ นายศุภชัย ใจสมุทร เป็นโฆษกกระทรวงยุติธรรม ฝ่ายการเมือง โดยให้มีหน้าที่แถลงข่าวที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงยุติธรรม หรือร่วมแถลงข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม ให้คำแนะนำการจัดทำแผนการสร้างการรับรู้ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกระทรวงยุติธรรมร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม และอื่นๆ ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
เรื่อง แต่งตั้งโฆษกกระทรวงยุติธรรม ฝ่ายการเมือง
ตามที่ พลตำรวจโท รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เข้าปฏิบัติหน้าที่
ณ กระทรวงยุติธรรม อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ นั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ผลการดำเนินงานของรัฐบาลและ ผลการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งเพื่อให้งานด้านการสื่อสารองค์กร และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ของกระทรวงยุติธรรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้องเหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความ ในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงแต่งตั้งให้ นายศุภชัย ใจสมุทร เป็นโฆษกกระทรวงยุติธรรม ฝ่ายการเมือง โดยให้มีหน้าที่แถลงข่าวที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงยุติธรรม หรือร่วมแถลงข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม ให้คำแนะนำการจัดทำแผนการสร้างการรับรู้ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกระทรวงยุติธรรมร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม และอื่นๆ ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘