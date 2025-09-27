คืนนี้ กปน.หยุดสูบจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราว ปรับปรุงระบบท่อประธานสถานีสูบจ่ายน้ำลุมพินี

วันนี้ (27 ก.ย.) กปน.หยุดสูบจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราว เพื่อปรับปรุงระบบท่อประธาน สถานีสูบจ่ายน้ำลุมพินี ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ตั้งแต่เวลา 22.30 - 05.00 น.ของวันรุ่งขึ้น
-ถนนพระรามที่ 4 ฝั่งทิศใต้ ตั้งแต่แยกตัดถนนสาทร ถึงแยกตัดถนนเชื้อเพลิง
- ถนนสีลม ถนนสาทรเหนือ ถนนสาทรใต้ ถนนคอนแวนต์ ถนนศาลาแดง
- ถนนสี่พระยา ถนนสุรวงศ์ ถนนสุรศักดิ์ ถนนมเหสักข์ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์
- ถนนเจริญกรุง ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนสี่พระยา ถึงแยกตัดถนนพระรามที่ 3
- ถนนจันทน์ ถนนนางลิ้นจี่ ถนนสาธุประดิษฐ์ ถนนพระรามที่ 3