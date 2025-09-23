กปน.แจ้งน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล สถานีสูบจ่ายน้ำลุมพินี 24 ก.ย.

การประปานครหลวง (กปน.) ขอแจ้งให้ทราบว่า จะดำเนินการปรับปรุงระบบท่อประธาน ในพื้นที่บริเวณถนนศาลาแดงตัดถนนสาทรเหนือ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง จึงมีความจำเป็นต้องหยุดสูบจ่ายน้ำ สถานีสูบจ่ายน้ำลุมพินี บางส่วน เป็นการชั่วคราว ในคืนวันพุธที่ 24 กันยายน 2568 ตั้งแต่เวลา 22.30 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้
• ถนนพระรามที่ 4 ฝั่งทิศใต้ ตั้งแต่แยกตัดถนนสาทร ถึงแยกตัดถนนเชื้อเพลิง
• ถนนสีลม ถนนสาทรเหนือ ถนนสาทรใต้ ถนนคอนแวนต์ ถนนศาลาแดง
• ถนนสี่พระยา ถนนสุรวงศ์ ถนนสุรศักดิ์ ถนนมเหสักข์ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์
• ถนนเจริญกรุง ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนสี่พระยา ถึงแยกตัดถนนพระรามที่ 3
• ถนนจันทน์ ถนนนางลิ้นจี่ ถนนสาธุประดิษฐ์ ถนนพระรามที่ 3
ทั้งนี้ กปน.ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือจากประชาชน สำรองน้ำไว้ใช้ล่วงหน้า