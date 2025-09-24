สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ร่วมเปิดงานวิชาการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

ดร.ชูสิน วรเดช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานวิชาการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ Educational Symposium thru Excellence ๒o๒๕ เรียนดี มีคุณธรรม “พลิกโฉมการศึกษาไทย สร้างพลังใหม่สู่อนาคตที่ยั่งยืน” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ที่โรงแรมเลอเอราวัณ จังหวัดพังงา ซึ่งพิธีเปิดจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ มีการแสดงละครประวัติศาสตร์ เรื่อง ศึกถลาง สงคราม เก้าทัพ สดุดีท้าวเทพกษัตรี ท้ายศรีสุนทร” ของนักเรียนโรงเรียน ดีบุกพังงาวิทยายน
ดร.ชูสิน วรเดช กล่าวในพิธีเปิดว่าการจัดงานในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างเวทีแห่ง การเรียนรู้ ที่เปิดโอกาสให้ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ได้แสดงศักยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่หลากหลาย เป็นการสะท้อนถึงพลังของการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ที่ไม่เพียงแต่เน้นความเป็นเลิศ ทางวิชาการ หากยังหล่อหลอมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และความพร้อมในการเผชิญอนาคตอย่างมั่นคง เชื่อมั่นว่าเวทีแห่งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีคุณค่า ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และต่อยอดการพัฒนาการศึกษาในระดับพื้นที่สู่มาตรฐานสากล อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศชาติและหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดได้เยี่ยมชมนิทรรศการ หัวข้อ “ค้นพบ สร้างสรรค์ แบ่งปัน” ซึ่งเป็นการแสดงผลงานนวัตกรรมการน้อมนำพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ การพัฒนาโรงเรียน 1 อำเภอ 1 โรงเรียน คุณภาพ จำนวน 16 โรงเรียน “Edu Clips Zone” ผลงานสื่อการสอนครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของผู้บริหารและครู
