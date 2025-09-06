มทภ.2 เยี่ยมหน่วยฐานปฏิบัติการชายแดน พื้นที่ กกล.สุรนารี

พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 และพลตรี วีระยุทธ รักศิลป์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะ เยี่ยมพบปะให้กำลังใจทหารในฐานปฏิบัติการชายแดนไทย-กัมพูชา พื้นที่กองกำลังสุรนารี ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ และสุรินทร์
โดย พลโท บุญสิน กล่าวว่า ทหารทุกนายมีขวัญกำลังใจดีเยี่ยม พร้อมกับมอบสิ่งของบำรุงขวัญ รวมถึงความปรารถนาดีของผู้บังคับบัญชา พี่น้องประชาชนที่ส่งเป็นกำลังใจมาให้ และกล่าวชื่นชมในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติห้วงที่ผ่านมาได้อย่างดีเยี่ยมด้วยความกล้าหาญ เสียสละ อดทน และขอให้ทหารทุกนายได้หมั่นฝึกซักซ้อมพัฒนาตามแผนอยู่เสมอเพื่อให้เกิดความพร้อมที่สุด และที่สำคัญต้องไม่ประมาท
นอกจากนี้ แม่ทัพภาคที่ 2 ยังได้แสดงฝีมือทำอาหาร ส้มตำ ทอดไข่เจียว และร่วมรับประทานอาหารกับกำลังพลนายทหาร นายสิบ พลทหารในฐาน สร้างความอบอุ่นและเป็นกันเอง ตอกย้ำถึงความห่วงใยจากผู้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ