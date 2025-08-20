ทภ.2 จัดตั้งศูนย์พักผ่อนหย่อนใจดูแลสภาพจิตใจกำลังพล

พล.ท.นรธิป โพยนอก รองแม่ทัพภาคที่ 2 เดินทางไปตรวจความพร้อมการจัดตั้งศูนย์พักผ่อนหย่อนใจกองทัพภาคที่ 2 สำหรับทหารที่ปฏิบัติภารกิจตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหลังการรบ ฟื้นฟูร่างกายและจิตใจให้กับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน ที่ได้รับอนุญาตในการลาพักผ่อนตามวงรอบ ลดความตึงเครียดให้กับทหารที่ทำงานตรากตรำอย่างต่อเนื่องในสภาวะสงคราม
โดยในปัจจุบัน ได้จัดตั้งขึ้นศูนย์พักผ่อนหย่อนใจกองทัพภาคที่ 2 ใน 3 พื้นที่ คือมณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มณฑลทหารบกที่ 25 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ และมณฑลทหารบกที่ 26 ค่ายสมเด็จพระเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ รองรับทหารได้ประมาณ 1,000 นาย โดยจะให้ความเร่งด่วนกับกลุ่มที่มีความเครียดสูงก่อน
นอกจากนี้ กองทัพภาคที่ 2 ยังมีแผนจะจัดตั้งสถานที่พักผ่อนเพิ่มเติมอีก 4 – 5 จุด ให้ครอบคลุม 4 จังหวัดที่ติดชายแดนกัมพูชา และเพียงพอต่อจำนวนทหารแต่ละพื้นที่ที่ได้ลาพักผ่อนตามวงรอบ โดย รองแม่ทัพภาคที่ 2 ได้ย้ำว่า การดูแลสภาพจิตใจของกำลังพลถือเป็นหน้าที่สำคัญ เพราะกำลังใจคือพลังหลักของกองทัพ