"กัน จอมพลัง"พ้อเสียความรู้สึกถูกนักการเมืองรุมติปมขนรถดูดส้วมไปบ้านหนองจาน

กัน จอมพลัง โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า “ผมโคตรเสียความรู้สึก ผมเป็นคนไทยโดนเขมรท้าทายด่า ค ไม่มีนักการเมืองคนไหนออกมาปกป้องผมเลย แต่วันนี้ผมเอารถดูดส้วมมาจอดตามที่เขมรเรียกร้อง กลับมารุมผมทำนั้นนี่ไม่ดี แล้วก็เป็นแบบนี้ตลอด ไม่ใช่ผมแนะนำไม่ได้นะครับ แต่มันแปลกตรง ผมพัฒนาฐานชายแดนมาเกือบ 3 เดือน สิ่งที่ผมทำช่วยชีวิตคนไปมากมาย แต่นักการเมืองที่ออกมาพูด ไม่เคยขอบคุณหรือชื่นชมผม หรือพูดถึงสิ่งที่ผมทำเลย คือถ้าจะเอาแค่ติ ผมนั่งติการเมืองได้ตลอดนะครับ แต่ผมไม่ทำ ผมก็ตั้งหน้าตั้งตาช่วยชายแดนช่วยสังคมไปกับ FC ผม แล้วแมทนี้คือ ผมถูกเขมรให้ ค แล้วผมต้องพนมมือไหว้เขมรใช่ไหมครับ
เรื่องดีๆ สิ่งดีๆ ที่ผมทำ ไม่เคยชม ไม่เคยเห็น ผมช่วยชีวิตคนไปมากมายไม่เคยพูดถึง ไม่เคยขอบคุณ มีแต่ FC ผม กับชาวบ้านที่เห็น ผมเป็นคนไทยที่ใครก็ทำอะไรกับผมได้ใช่ไหมครับ”