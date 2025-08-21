กองทัพภาค 2 เผยพบโดรนกัมพูชา 93 ลำ บินแนวชายแดนไทย-กัมพูชา

ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2568 จนถึงเวลา 14.00 น. โดยระบุว่า สถานการณ์โดยรวม ตรวจพบความเคลื่อนไหวของกัมพูชา ยังคงกำลังพล, รถยนต์ และรถบรรทุกหลายคันเคลื่อนตัวเข้าสู่บางพื้นที่ ขณะเดียวกัน บริเวณแนวชายแดนยังตรวจพบโดรนของฝ่ายกัมพูชา จำนวน 93 ลำ
ทั้งนี้ ปัจจุบันกองกำลังทั้งสองฝ่าย ยังตรึงประจำที่มั่นของตน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือ หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
ทั้งนี้ ปัจจุบันกองกำลังทั้งสองฝ่าย ยังตรึงประจำที่มั่นของตน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือ หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน