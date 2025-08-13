สถานการณ์ชายแดนวันนี้ ไทยตรึงกำลังในเขตอธิปไตย ยึดมั่นข้อตกลง GBC

ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์การสู้รบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ถึงเวลา 14.00 น. ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2568 ว่า สถานการณ์โดยรวมนั้น ทหารกัมพูชาได้เปิดเผยการติดตั้งวางตาข่ายป้องกันการทิ้งระเบิดจากอากาศยาน ไร้คนขับ (โดรน) ในพื้นที่กัมพูชา จำนวน 61 แห่ง และเจ้าหน้าที่ตรวจพบอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) จำนวนหลายลำในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ ปัจจุบันยังคงมีการตรึงกำลังที่ฐานปฏิบัติการในพื้นที่ เขตอธิปไตยของไทย ไม่มีการปะทะ ฝ่ายไทยยังคงเตรียมพร้อมและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยยึดมั่นตามข้อตกลงของการประชุม GBC ที่ผ่านมา
ส่วนการทำพื้นที่ให้ปลอดภัยนั้น ชุดทำลายล้างวัตถุระเบิด หรือชุด EOD ยังคงดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เฝ้าระวัง เพื่อทำลายวัตถุระเบิดที่ยังตกค้าง และตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นย้ำประชาชน หากพบวัตถุต้องสงสัยให้รีบดำเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทันที เพื่อทำการเข้าตรวจสอบต่อไป
