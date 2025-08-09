รมว.กต.ยกหูเคลียร์ กต.สิงคโปร์ หลังมีบางสื่อแปลบิดเบือน หวั่นถูกนำไปโจมตีทางการเมือง

นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีที่มีบางสื่อบิดเบือนคำพูดของ ดร.วิเวียน บาลากริชนัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ของสิงคโปร์ ว่า รู้สึกไม่สบายใจตั้งแต่ต้น และสะท้อนไปว่า การแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่ละเอียดอ่อนเหล่านี้มักจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด และจะมีคนเอาคำพูด ดร.วิเวียน ไปใช้ประโยชน์ในการโจมตีทางการเมือง
ทั้งนี้ ได้มีการคุยโทรศัพท์กับ ดร.วิเวียน เพื่อแสดงความห่วงกังวล ซึ่งเขาอนุญาตให้ตนช่วยชี้แจง อธิบายกับสื่อมวลชนที่เป็นสื่อหลัก เพราะข้อความที่แปลผิด ได้แพร่สะพัดอยู่ในโซเชียลมีเดีย
ทั้งนี้ ได้มีการคุยโทรศัพท์กับ ดร.วิเวียน เพื่อแสดงความห่วงกังวล ซึ่งเขาอนุญาตให้ตนช่วยชี้แจง อธิบายกับสื่อมวลชนที่เป็นสื่อหลัก เพราะข้อความที่แปลผิด ได้แพร่สะพัดอยู่ในโซเชียลมีเดีย