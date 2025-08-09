"ภูมิธรรม" เสียใจทหารเหยียบทุ่นระเบิดเจ็บ 3 นาย สั่ง กต.เก็บหลักฐานร้องผิดอนุสัญญาออตตาวา เชื่อไม่บานปลายปะทะรอบ 2

"ภูมิธรรม" เสียใจเหตุทหารเหยียบทุ่นระเบิดชายแดน ศรีสะเกษ บาดเจ็บ 3 นาย สั่ง กต.เก็บหลักฐานยื่นร้อง ผิดอนุสัญญายาออตตาวา ขอใช้กลไก RBC เคลียร์เหตุ เชื่อไม่บานปลายเกิดปะทะรอบ 2
วันนี้(9 ส.ค.) นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงเหตุเจ้าหน้าที่ทหารเหยียบกับระเบิด ที่บริเวณรอยต่อช่องโดเอาว์ - กฤษณา จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อเวลา 10:00 น. ที่ผ่านมาว่า ตนได้รับรายงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นกองร้อย ร.111 ขณะนี้กำลังตรวจสอบ ซึ่งเป็นพื้นที่ไม่ใช่ในหมู่บ้าน แต่เป็นพื้นที่ที่มีการดำเนินการเจาะเป็นช่อง เพื่อเป็นการป้องกันการหลุดรอดเข้ามา แต่ถึงอย่างไรตนขอแสดงความเสียใจกับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บ แต่ทางปฏิบัติไม่ใช่การที่จะนำไปสู่ความเข้าใจกัน แต่อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้เรามีการบันทึกรายละเอียดส่งให้กระทรวงการต่างประเทศ เพราะอย่างไรเราก็ต้องบันทึกในเรื่องนี้ เพื่อจะนำเข้าสู่อนุสัญญาออตตาวาว่าด้วยการห้ามใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล เพื่อแสดงให้เห็นว่ายังมีสิ่งเหล่านี้อยู่ แต่เราก็ต้องดำเนินการตรวจและระมัดระวัง เคลียร์พื้นที่อื่นตามไป ซึ่งจังหวัดสุรินทร์ได้มีการเคลียร์พื้นที่ไปแล้วกว่า 400 ลูก
พร้อมย้ำว่า อยากให้เจ้าหน้าที่ใช้ความระมัดระวัง เพราะสิ่งที่เกิดขึ้น เป็นสิ่งเกี่ยวเนื่องกับการปะทะ ที่รุนแรงและมีการวางกับระเบิด ต่อจากนี้จะเป็นเรื่องที่นำไปพูดคุยการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค หรือ RBC ส่วนในแง่ของกองทัพให้พูดคุยกันว่า มีตรงจุดไหนบ้างที่จะได้ช่วยกันแก้ไข
เมื่อถามว่าการกู้ทุนระเบิดเป็นหนึ่งในสองเงื่อนไขที่กัมพูชาไม่รับ นายภูมิธรรมกล่าวว่า เป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกันต่อในการประชุม RBC
เมื่อถามว่าการดำเนินการด้านการต่างประเทศจะต้องร้องไปยังประเทศอื่นหรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า ม็อบให้นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศดำเนินการ เพราะขณะนี้ส่งเรื่องให้เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งเราจะต้องแจ้งตามอำนาจหน้าที่ เพื่อให้เห็นว่าข้อเท็จจริงคืออะไร
เมื่อถามว่า เหตุการณ์นี้จะทำให้สถานการณ์ชายแดนกลับมาบานปลาย จนเกิดเหตุปะทะขึ้นอีกครั้งหรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า นี่ไม่ใช่เป็นการยิงเข้ามาใหม่ เพราะเป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นและได้เกิดขึ้นแล้ว ถือเป็นหนึ่งหลักฐานที่เราจะเสนอให้เห็นว่า มีเรื่องนี้เกิดขึ้น