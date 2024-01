กทม.ชวนร่วมงานสมโภชพระอาราม ๓๓๘ ปี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ฯ

เพจกรุงเทพมหานคร โพสต์ระบุว่า ขอเชิญร่วมงานสมโภชพระอาราม ๓๓๘ ปี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวงแห่งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช สักการะ 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชมนิทรรศการ 338 ปี เวทีเสวนาวิชาการ ชมการแสดงและฟังดนตรีในบรรยากาศแสงไฟตระการตา สวดมนต์ข้ามปีและเจริญสมาธิ เพื่อความเป็นสิริมงคล



-พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระอารามและถวายเพล

-กิจกรรมเสวนาวิชาการและบรรยาย

-กิจกรรมสาธยายและบรรยายพระไตรปิฎก

-วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กิจกรรมเจริญจิตตภาวนา สวดมนต์ข้ามปี

-ชมนิทรรศการพิเศษ 338 ปี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

-ประดับไฟ แสง สี สวยงามตระการตา Concept “การเดินทางด้วยแสงแห่งปัญญา : JOURNEYING THROUGH LIGHT OF WISDOM”

-การแสดงดนตรีไทยร่วมสมัยประกอบแสงไฟตระการตา

-27 ธ.ค. 66 : THE SOUND OF SIAM

-28 ธ.ค. 66 : วงดนตรีร่วมสมัยกอไผ่

-29 ธ.ค. 66 : อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี และคุณปุ้ย ดวงพร พงศ์ผาสุก

-30 ธ.ค. 66 : วงเสียงไทยคอรัส

-31 ธ.ค. 66 : วง SU Feroci Light Orchestra โดย อาจารย์ดำริห์ บรรณวิทยกิจ

-1 ม.ค. 67 : วง Thai Symphony Brass Quintet โดย อ.สุกรี เจริญสุข

-2 ม.ค. 67 : วงขุนอิน เดอะบางสะพาน



-การแสดงวัฒนธรรม การแสดงดนตรีไทย, โขน, รำไทย, ลิเก, กองสะบัดชัย และโนราห์เยาวชน เป็นต้น



-ชมเสน่ห์ตลาดวันวาน ย่านวังหน้า ร.ศ.241



- คิดถึงวันวาน ย่านวังหน้า : ลิ้มรสอาหารอร่อยแบบไทยโบราณ ของอร่อยประจำย่าน อุดหนุนงานหัตถศิลป์ เครื่องหอม เครื่องประดับ งานปั้น งานจักสาน และสินค้าเด่น



- เสน่ห์ย่านท่าพระจันทร์ : พบแพทย์แผนไทย นวดบำบัด ตำรับยาโบราณ พยากรณ์ดวงชะตา เลือกซื้อของเก่าของสะสม



- Workshop & DIY : จัดดอกไม้ถวายพระ จัดพานพุ่ม จัดโต๊ะหมู่บูชา ร้อยมาลัย



- สอยกัลปพฤกษ์ : อธิษฐานจิตรับรางวัลจากต้นกัลปพฤกษ์ สัญลักษณ์แห่งความสมบูรณ์



- ประวัติศาสตร์นอกห้องเรียน : ย้อนไปวันวาน เรื่องเล่าย่านวังหน้า ภาพเก่าเล่าเรื่อง



- เสริมศิริมงคล : จำหน่ายชุดสังฆทาน ไทยทาน ถวายพระ ของฝาก สำหรับญาติผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่เคารพรัก เลือกของขวัญปีใหม่



- กิจกรรมเสบียงบุญ : ถวายสังฆทานพระสงฆ์, บริจาคร่วมบุญบูรณปฎิสังขรณ์วัด 339 บาท รับพระสมเด็จอรหัง เป็นที่ระลึกเพื่อการบูชา



วันที่ 27 ธันวาคม 2566 - 2 มกราคม 2567 เวลา 08.30 - 22.00 น. ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร ( ตรงข้ามสนามหลวง ) จอดรถลานจอดรถสนามหลวง 07.00 - 22.00 น. (เฉพาะวันงาน)



มาสั่งสมเสบียงบุญ เกื้อหนุนพระศาสนา โดยการร่วมบูรณปฏิสังขรณ์ ปรับภูมิทัศน์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ให้งามสง่าสืบไป