ADB เผยวิกฤตค่าครองชีพในเอเชีย เสี่ยงเข้าสู่ภาวะยากจนขั้นรุนแรง

ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย หรือเอดีบี (Asian Development Bank : ADB) เผยแพร่รายงานดัชนีชี้วัดสำคัญสำหรับเอเชียและแปซิฟิก ประจำปี 2566 (Key Indicators for Asia and the Pacific 2023) ระบุว่า วิกฤตค่าครองชีพที่สูงขึ้นเนื่อง มาจากภาวะเงินเฟ้อในปี 2565 ประกอบกับผลกระทบจากโควิด-19 จะส่งผลให้ประชาชนในภูมิภาคเอเชีย และแปซิฟิกเข้าสู่ภาวะยากจนขั้นรุนแรง



ทั้งนี้ ประชากรราว 155 ล้านคน อยู่ในกลุ่มผู้ที่มีความยากจนขั้นรุนแรงในปี 2565 เป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้น 67 ล้านคน จากในช่วงก่อนที่โควิด-19 จะแพร่ระบาด โดยการนิยามความยากจนขั้นรุนแรงคือ การดำรงชีพด้วยเงินไม่ถึง 2.15 ดอลลาร์ต่อวัน หรือประมาณ 75 บาทต่อวัน