ททท.มอบตราสัญลักษณ์ SHA Plus แก่พระบรมมหาราชวัง

วันนี้ (28 ต.ค. 64) นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มอบตราสัญลักษณ์ SHA Plus ให้แก่พระบรมมหาราชวัง โดย พล.อ.ต.สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นผู้รับมอบ และมี ดร.อัมพร จันทวิบูลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. ร่วมพิธีฯ ณ พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร



โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ SHA เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย ททท. กระตุ้นให้สถานประกอบการพัฒนาการให้บริการ โดยเฉพาะด้านสุขอนามัยให้เป็นไปตามมาตรการของสาธารณสุข เพื่อเตรียมความพร้อมสู่วิถีปกติใหม่ (New Normal) ซึ่งมาตรฐาน SHA ได้รับรองว่าเป็นมาตรฐานตามข้อกำหนด Safe Travels Stamp จากสภาการท่องเที่ยวโลก (WTTC) ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ต่อมาได้พัฒนามาตรฐาน SHA สู่ SHA Plus เพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงความพร้อมรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศในการเปิดโครงการ Phuket Sandbox กำหนดเกณฑ์ให้ผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA และพนักงานต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไม่ต่ำกว่า 70% เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ สร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการ หลังจากสถานการณ์โควิด-19 อยู่ในระดับที่ปลอดภัยสำหรับการเดินทาง



สำหรับพระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นสถานประกอบการที่ได้รับรองมาตรฐาน SHA เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 และในปีนี้ได้ยกระดับการให้บริการด้านสุขอนามัยอย่างต่อเนื่อง และเจ้าหน้าที่ให้บริการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ททท. จึงได้พิจารณามอบมาตรฐาน SHA Plus สะท้อนความพร้อมในการให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยและมั่นใจในการเข้าชมสถานที่



ปัจจุบันมีจำนวนสถานประกอบการได้รับรองมาตรฐาน SHA Plus ทั้งสิ้น 4,224 ราย ประกอบด้วยสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 102 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564)



ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าชมพระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 กอปรกับนโยบายการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ และกรุงเทพมหานครได้รับเลือกเป็นพื้นที่นำร่องระยะที่ 1 ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ต้อนรับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เข้ามาชื่นชมความงดงามของสถาปัตยกรรม และเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. ชาวไทยเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่วนชาวต่างชาติเสียค่าเข้าชมคนละ 500 บาท