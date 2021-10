ใกล้เปิดประเทศ ททท.เสริมทักษะแนะเทคนิคดิจิทัล

Digital Transformation Canvas & Social Branding การวางกลยุทธ์ทางธุรกิจสมัยใหม่ สู่ผู้ประกอบการเชิงดิจิทัล การตลาดดิจิทัลและโซเชี่ยลมีเดียหลังโควิด-19

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า จากการที่ประเทศไทยจะเปิดรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่ 1 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งททท.ได้ดำเนินโครงการเพื่อเปิดรับฤดูท่องเที่ยวสำหรับทั้งนักท่องเที่ยวต่างประเทศ และนักท่องเที่ยวในประเทศ โดยร่วมช่วยเหลือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ให้เตรียมความพร้อมจากสาระความรู้เทคนิคดิจิทัลโดยมีการให้ความรู้เชิงลึกของแพลทฟอร์มออนไลน์ต่างๆ และอี-คอมเมิร์ซยอดนิยม ซึ่งเทรนด์ที่น่าสนใจได้แก่ Facebook & Instagram & E-Commerce & Dropship พลิกฟื้นธุรกิจในยุค New Normal เปิดเคล็ดลับ Facebook Ads ทำโฆษณาเชิงลึกอย่างละเอียด ตั้งแต่วิธีการเบื้องต้น ไปจนถึงแบบ Advanced เจาะลึกเทคนิค AI ของเฟสบุ๊ก Youtube Marketing - TikTok Marketing & Video Content ให้นักท่องเที่ยวอยากมาเยือน รวมถึงทำคลิปแนวใหม่ Green Screen ขายแบบไหนให้ปังและไม่เหมือนใคร เทคนิคการเปลี่ยนฉากและขายแบบ Art- Art เพราะโลกยุคใหม่ วีดีโอครองโลก “Video First”การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยังให้ความสำคัญกับเรื่องของเวบไซต์ ก็จะมีหัวข้อการขายให้ปังบน Google & Website & & Sale Page เทคนิคขายให้ปังบน Google การทำเวบไซต์ – Wordpress และการสร้าง Sale Page เพื่อเป็นเครื่องมือการขายที่สำคัญในช่วงโควิด เทคนิค SEO & Content & Blog สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ เพราะ Content is King กับเทคนิค SEO ให้ติดหน้าแรกกูเกิลไวสุดการสร้างพลังการขายกับเทรนด์แนวใหม่ด้วย Clubhouse Marketing สอนเทคนิคสร้างตัวเองเป็นครีเอเตอร์มืออาชีพบนแพลตฟอร์ม Clubhouse ไม่ใช่แค่ส่งเสียงพูดก็ดังได้ ต้องมีเทคนิคต่างๆ ที่ล้ำลึกด้วย Line & Line OA & Banner กับกลยุทธิ์การทำโฆษณาสินค้าให้โดน ดี ดัง สอนเทคนิคของ Line Official Account การจัดองค์ประกอบภาพ การออกแบบกราฟฟิคออนไลน์ สร้างแบนเนอร์ให้ดูโปรแบบมืออาชีพCreative Photography เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพให้แชร์สนั่นโซเชี่ยล โดย การออกแบบ Layout ในเบื้องต้น & เทคนิค Podcast Marketing คุณเองก็ทำได้อย่างง่ายๆการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีเป้าหมาย ให้ความรู้เทคนิคของแพลทฟอร์มดิจิทัลต่างๆ รวมถึงอี-คอมเมิร์ซที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และให้วงการท่องเที่ยวรวมถึงผู้สนใจสามารถนำไปใช้งานได้จริง เพื่อสร้างทั้งยอดขายและแนวทางสร้างภาพลักษณ์องค์กร ให้กับบุคลากรในวงการท่องเที่ยว ที่ยังต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิด ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปโดยมีการจัดบรรยายรวม 12 ครั้งๆ ละ 1 ชั่วโมง ช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม สามารถรับฟังได้ทางสถานีวิทยุ Travel Radio FM 91.5 ช่วงเวลา 18.00น. - 19 .00 น.พร้อมการไลฟ์สดทางเพจ Travel Radio และยังผนึกพันธมิตรสถาบันสอนออนไลน์ชื่อดัง Blogtech Academy ด้วย#amazingthailand#TAT #TravelRadio #BlogtechAcademy #TATSaveOurStakeholders