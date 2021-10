ผอ.TDRI จี้รัฐทำวาทกรรม"ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"ให้เป็นจริง ย้ำหมดเวลา"ตกหล่น"

ดร.สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว " Somchai Jitsuchon " ระบุว่า"เราจะสร้างอนาคตประเทศชาติได้อย่างไร หากเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ ยังอาศัยอยู่ในครอบครัวระดับล่างมากกว่ากลุ่มอายุอื่นนโยบายสวัสดิการของไทยที่ทำมาตลอดมักตกหล่น ครอบครัวยากจนที่มีเด็กในสัดส่วนสูง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความเชื่อที่ไม่ถูกต้องว่า สามารถทำนโยบายหรือมาตรการที่เจาะจงช่วยคนจนและครอบครัวยากจนได้ครบถ้วนไม่ตกหล่น ซึ่งประสบการณ์ทั่วโลกพบว่า ไม่เคยทำได้จริง (และข้อมูลของไทยก็พบการตกหล่นมากเช่นกัน แต่ผู้กำหนดนโยบายไม่เคยเข้าใจหรือยอมรับ) มีเพียงนโยบายการช่วยเหลือคนไทยแบบถ้วนหน้าเท่านั้นที่สามารถป้องกันการตกหล่นได้อย่างแท้จริงปัญหาคือ เราไม่มีเวลาเหลืออีกแล้วที่จะยังคงตกหล่นอนาคตของชาติเหล่านี้ได้อีก สังคมสูงวัยทำให้ต้องแน่ใจว่า เด็กและเยาวชนเหล่านี้ต้องได้รับการพัฒนา ดูแล โดยไม่ตกหล่นใครแม้แต่คนเดียวถึงเวลาที่ต้องทำให้วาทกรรม "ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" (Leave No One Behind) เป็นมากกว่าคำพูดสวยหรูที่ทำให้คนพูดรู้สึกดีกับตัวเองเท่านั้นเสียที"