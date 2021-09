กรุงศรี ออโต้ เตรียมเปิดตัวบริการสินเชื่อยานยนต์ดิจิทัลครบวงจร

นางกฤติยา ศรีสนิท ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า กรุงศรี ออโต้ ได้วางรากฐานด้านบริการสินเชื่อยานยนต์ดิจิทัล โดยเริ่มจากการเปิดให้บริการกรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท เมื่อปลายปี 2561 ให้ลูกค้าเช็กวงเงินประเมินสินเชื่อได้ด้วยตนเองบนโมบายเว็บ และในปีนี้ได้พัฒนาและเตรียมเปิดตัวบริการสินเชื่อยานยนต์ดิจิทัลครบวงจร ผ่าน GO Application by Krungsri Auto ครอบคลุมตั้งแต่การสมัคร ไปจนถึงการได้รับอนุมัติสินเชื่อ สำหรับทั้งสินเชื่อรถยนต์ใหม่กรุงศรี นิว คาร์ และสินเชื่อรถยนต์มือสองกรุงศรี ยูสด์ คาร์ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในตลาดสินเชื่อยานยนต์ของไทย



ทั้งนี้ บริการขอสินเชื่อยานยนต์ดิจิทัลของกรุงศรี ออโต้ ลูกค้าสามารถสมัครสินเชื่อ โดยยืนยันตัวตนด้วยรูปแบบดิจิทัลผ่านระบบ National Digital ID (NDID) ยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Consent) และรอรับผลการอนุมัติสินเชื่อผ่าน GO Application by Krungsri Auto โดยไม่ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ดิจิทัลด้วยประสบการณ์ที่สะดวก รวดเร็ว และไร้รอยต่ออย่างแท้จริง