กรุงศรี ออโต้เตรียมนำร่องสินเชื่อยานยนต์ดิจิทัลผ่าน GO Application

กล่าวว่า กรุงศรี ออโต้ ได้วางรากฐานด้านบริการสินเชื่อยานยนต์ดิจิทัล โดยเน้นการพัฒนานวัตกรรมที่ไม่เพียงเข้าถึงไลฟ์สไตล์ปัจจุบันของผู้ใช้รถ แต่ยังสร้างประสบการณ์ใหม่ให้เลือกซื้อรถพร้อมวางแผนการเช่าซื้อ รวมถึงวางแผนการเงินได้อย่างมั่นใจ โดยเริ่มจากการเปิดให้บริการ “กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท” เมื่อปลายปี 2561 ให้ลูกค้าเช็กวงเงินประเมินสินเชื่อได้ด้วยตนเองบนโมบายเว็บ และในปีนี้ ก็ได้พัฒนาและเตรียมเปิดตัวบริการสินเชื่อยานยนต์ดิจิทัลครบวงจร ผ่าน GO Application by Krungsri Auto ครอบคลุมตั้งแต่การสมัคร ไปจนถึงการได้รับอนุมัติสินเชื่อทั้งสินเชื่อรถยนต์ใหม่ “กรุงศรี นิว คาร์” และสินเชื่อรถยนต์มือสอง “กรุงศรี ยูสด์ คาร์” ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในตลาดสินเชื่อยานยนต์ของไทยโดยบริการขอสินเชื่อยานยนต์ดิจิทัลของกรุงศรี ออโต้ ลูกค้าสามารถสมัครสินเชื่อ โดยยืนยันตัวตนด้วยรูปแบบดิจิทัลผ่านระบบ National Digital ID (NDID) ยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Consent) และรอรับผลการอนุมัติสินเชื่อผ่าน GO Application by Krungsri Auto โดยไม่ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ดิจิทัลด้วยประสบการณ์ที่สะดวก รวดเร็ว และไร้รอยต่ออย่างแท้จริงนางกฤติยา กล่าวเสริมว่า “เพื่อสานต่อความมุ่งมั่นในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเฉพาะเจาะจง (Personalization) บริการสินเชื่อยานยนต์ดิจิทัลของ กรุงศรี ออโต้ จึงได้นำคอนเซ็ปต์การพิจารณาวงเงินรูปแบบใหม่มาใช้ โดยไม่ได้อิงมูลค่าของราคารถยนต์ตามการนำเสนอสินเชื่อแบบเก่า แต่เป็นการอนุมัติสินเชื่อที่ให้วงเงินตามรายบุคคล (Customer-based Lending) ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อรถได้เหมาะสมกับความต้องการและศักยภาพด้านการเงินของตนเอง อีกทั้งยังช่วยลดความกังวลและความยุ่งยากในกระบวนการวางแผนการซื้อรถและขอสินเชื่ออีกด้วย”"กรุงศรี ออโต้ ได้เริ่มนำร่องให้บริการสินเชื่อยานยนต์ดิจิทัล โดยเปิดทดลองให้บริการกับกลุ่มผู้บริโภคที่มีความต้องการซื้อรถยนต์ใหม่และรถยนต์มือสองแล้ว และเตรียมร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรผู้จำหน่ายรถยนต์ และผู้ประกอบการรถยนต์มือสองทั่วประเทศ เพื่อเปิดให้บริการสินเชื่อยานยนต์ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ รวมทั้งนำเสนอฟีเจอร์ใหม่ๆ ที่จะช่วยให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น ภายในปลายปี 2564 นี้"นางกฤติยา กล่าว