กรุงศรีแจ้งปิดระบบชั่วคราว เตือนลูกค้าวางแผนทำธุรกรรมล่วงหน้า

ขอแจ้งเตือนลูกค้าวางแผนการทำธุรกรรมล่วงหน้า รวมถึงเตรียมสำรองเงินสดในการใช้จ่าย เนื่องจากธนาคารจะปิดให้บริการช่องทางต่างๆ เป็นการชั่วคราว เพื่อพัฒนาระบบและยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น โดยจะปิดให้บริการในช่องทางต่างๆ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 23.50 น. และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 21.00 น. ขณะที่ช่องทางสาขาและสำนักแลกเปลี่ยนเงินจะเปิดให้บริการตามเวลาทำการปกติในวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 (สำหรับสาขาที่เปิดทำการ 7 วัน) และวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 (สำหรับสาขาที่เปิดให้บริการ 5 และ 6 วัน)สำหรับช่องทางและบริการที่ไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเวลาดังกล่าว มีดังต่อไปนี้· สาขาและสำนักแลกเปลี่ยนเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยาทั่วประเทศ· บัตรเดบิตทุกประเภท· เครื่องเอทีเอ็ม เครื่องรับฝากเงิน และเครื่องปรับสมุดบัญชีอัตโนมัติ· ช่องทางดิจิทัล ทั้งสำหรับลูกค้าบุคคล และลูกค้าธุรกิจ (Krungsri Mobile App (KMA), Krungsri Online (KOL), Kept, การเปิดบัญชีออนไลน์ทุกช่องทาง, บริการยืนยันตัวตน Krungsri i-CONFIRM, Krungsri Biz Online (KBOL), Krungsri Biz Mobile (KBMO), Krungsri CashLink, Krungsri TradeLink, Krungsri e-Payment, Krungsri e-Customs, Krungsri e-Cess, Krungsri e-Tax, Krungsri e-SSO, Krungsri e-Excise, Direct Approve, Krungsri Supply Chain, Krungsri e-Guarantee)· ช่องทางการให้บริการรับชำระเงินและฝากเงินผ่านตัวแทนธนาคาร (Banking Agent) ทุกช่องทาง· กรุงศรี โฟน (IVR)· กรุงศรี เวสเทิร์น ยูเนี่ยน· จุดบริการยืนยันตัวตน Krungsri i-CONFIRMช่องทางและบริการที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี, KRUNGSRI PRIME App, GO App, UCHOOSE App (ยกเว้น UCARD, UCASH, Pay with KMA)สำหรับลูกค้าที่มีการตั้งเวลาทำรายการล่วงหน้า (ตั้งเวลาโอนเงิน/จ่ายบิล) หรือใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อชำระสินค้าหรือบริการที่กำหนดทำรายการไว้ในวันที่ 18 กันยายน 2564 ธนาคารจะทำรายการให้เสร็จสิ้นในวันดังกล่าว