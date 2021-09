แบงก์กรุงเทพจับมือจับมือเซเว่นฯ ขยายบริการ Be My ID เร่งยุทธศาสตร์ “ธนาคารดิจิทัล”

เปิดเผยว่า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสู่การเป็น “ธนาคารดิจิทัล” ตามยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้ ธนาคารกรุงเทพจึงให้ความสำคัญกับการเร่งเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล ภายใต้การขับเคลื่อนกลยุทธ์ Digital First ที่เน้นพัฒนานวัตกรรมและต่อยอดเทคโนโลยี เพื่อสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลให้สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการได้ตรงความต้องการ รวมทั้งสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ลูกค้าในปัจจุบัน โดยที่ผ่านมา ธนาคารได้เพิ่มเติมบริการธนาคารดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการอัปเกรดเวอร์ชันใหม่ของโมบายแบงกิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ทำให้ตอบโจทย์การใช้งานลูกค้าได้ครอบคลุม ทั้งการทำธุรกรรม การลงทุน และดิจิทัลไลฟ์สไตล์ เช่น ถอนเงินไม่ใช้บัตร บริการโอนเงินต่างประเทศ การเปิดบัญชีออนไลน์ e-Savings หรือการเปิดบัญชีกองทุนต่างๆ เป็นต้นทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับและเติมเต็มประสบการณ์ดิจิทัล (Digital Experience) ให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมได้อย่างไร้รอยต่อและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ธนาคารกรุงเทพ จึงได้เพิ่มทางเลือกและขยายจุดให้บริการยืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชีด้วยบัตรประจำตัวประชาชน หรือบริการ Be My ID ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ที่มีกว่า 13,000 แห่งทั่วประเทศ และสามารถรองรับการทำธุรกรรมได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ช่วงเวลาให้บริการของร้านอาจเปลี่ยนแปลงตามพื้นที่ที่มีการประกาศมาตรการของทางการ) ช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้ามากยิ่งขึ้น โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 เป็นต้นไปนางปรัศนี กล่าวต่อว่า บริการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในสถานการณ์ปัจจุบัน ในหลายพื้นที่อยู่ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขณะที่สาขาธนาคารที่ยังเปิดให้บริการอยู่ก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการและปรับเปลี่ยนช่วงเวลาให้บริการ จึงส่งผลกระทบต่อการให้บริการลูกค้า ธนาคารจึงพยายามส่งเสริมให้ลูกค้าหันมาทำธุรกรรมต่างๆ ด้วยตัวเองผ่านโมบายแบงกิ้ง เพื่อความปลอดภัย โดยเฉพาะบริการเปิดบัญชีเงินฝากออนไลน์ e-Savings ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ลูกค้าสามารถต่อยอดไปสู่การทำธุรกรรมประเภทอื่นๆ ได้ตามต้องการ ทั้งการออมเงิน โอนเงิน เติมเงิน จ่ายชำระค่าสินค้าและบริการ รวมทั้งการลงทุนต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบายโดยไม่ต้องเดินทางไปที่สาขานอกจากนี้ ธนาคารยังประเมินว่าลูกค้าอาจจะมีความต้องการเปิดใช้งานบัญชีเงินฝากเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นช่องทางรับเงินช่วยเหลือ และมาตรการเยียวยาต่างๆ จากภาครัฐจะนำจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบผ่านบัญชีเงินฝากที่ผูกพร้อมเพย์ ดังนั้น ลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีครั้งแรกกับธนาคารกรุงเทพ ซึ่งจำเป็นต้องยืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชีสามารถใช้บริการ Be My ID เพื่อยืนยันตัวตนได้ที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ที่มีสาขาอยู่เป็นจำนวนมาก ลูกค้าเข้าถึงง่ายและใช้บริการได้สะดวกรวดเร็ว ขณะที่ลูกค้าปัจจุบันที่ใช้บริการโมบายแบงกิ้ง จากธนาคารกรุงเทพอยู่แล้ว สามารถเปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ e-Savings ได้ทันที“บริการ Be My ID เป็นเหมือนประตูที่เชื่อมให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมต่างๆ ได้อย่างสะดวกด้วยตัวเอง ลดข้อจำกัดเรื่องพื้นที่และระยะเวลาการให้บริการของธนาคาร ล่าสุดได้จุดรับชำระเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นอีกกว่า 13,000 แห่ง เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มความใกล้ชิดให้ลูกค้ามากขึ้น รวมถึงสามารถทำธุรกรรมได้หลากหลาย เช่น การฝากเงิน และถอนเงิน จึงมั่นใจว่าลูกค้าจะให้การตอบรับที่ดีเช่นกัน” นางปรัศนี กล่าวนายวีรเดช อัครผลพานิช รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด เปิดเผยว่า การร่วมมือของทั้ง 2,บริษัทในครั้งนี้ถือเป็นการส่งเสริมและผลักดันการทำธุรกรรมแบบดิจิทัลเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ลูกค้าธนาคารกรุงเทพ เนื่องจากจุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่มีกระจายอยู่ทั่วประเทศในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สามารถเข้าถึงลูกค้าและแหล่งชุมชนได้หลากหลายพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกสบาย รวดเร็ว ลดความหนาแน่นตามมาตราการของรัฐบาล และใช้ช่องทางที่มีอยู่ของเคาน์เตอร์เซอร์วิสให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในการทำธุรกรรมในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ ณ ขณะนี้สำหรับลูกค้าที่ต้องการเปิดบัญชี e-Savings เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ และเลือกทำรายการเปิดบัญชีออนไลน์ โดยเลือกยืนยันตัวตนผ่านจุดบริการ By My ID และนำรหัส 7 หลักที่ได้รับจากโมบายแบงกิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ พร้อมบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ติดต่อทำรายการยืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชีได้ที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทุกสาขา ตลอด 24 ชั่วโมง (ช่วงเวลาให้บริการของร้านอาจเปลี่ยนแปลงตามพื้นที่ที่มีการประกาศมาตรการของทางรัฐบาล) เพียงกรอกรหัส 7 หลัก ที่ได้รับจากโมบายแบงกิ้ง เสียบบัตรประชาชนที่เครื่องรูดบัตร (EDC) ถ่ายภาพและรับใบบันทึกรายการแสดงการยืนยันตัวตนสำเร็จ จากนั้นเข้าแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ เพื่อทำการเปิดบัญชีต่อให้สำเร็จ เพียงเท่านี้ก็สามารถเริ่มต้นใช้งานบัญชี e-Savings ได้ทันทีและพิเศษ เลือกรับฟรีโค้ดส่วนลด Shopee หรือ Starbucks e-Coupon มูลค่า 200 บาท เมื่อเปิดบัญชี e-Savings พร้อมสมัครโมบายแบงกิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ และทำธุรกรรมครบ 2 ครั้ง ภายใน 7 วันหลังเปิดบัญชีสำเร็จ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นอกจากนี้ ลูกค้าที่ต้องการสมัครบริการพร้อมเพย์สามารถสมัครได้ด้วยตัวเองผ่านโมบายแบงกิ้ง จากธนาคารกรุงเทพได้อีกด้วย