BBL ต่อยอดแอป ‘BeWallet’ เปิดผูกบัญชีเพื่อชำระเงินข้ามประเทศผ่าน QR เครือข่าย UnionPay

เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงเทพไม่เคยหยุดพัฒนาการส่งมอบโซลูชันที่หลากหลายเพื่อลดข้อจำกัดในการชำระค่าสินค้าและบริการ รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่ตลาด และรองรับไลฟ์สไตล์ลูกค้าในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ล่าสุด ธนาคารได้พัฒนาต่อยอดบริการ BeWallet แอปพลิเคชันกระเป๋าเงินดิจิทัลที่จะเปลี่ยนการชำระเงินในต่างประเทศให้เป็นเรื่องง่าย โดยเชื่อมต่อหรือผูกเข้ากับบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ รวมถึงบัตรเดบิตและบัตรเครดิต ลูกค้าเพียงเปิดแอปพลิเคชันและสแกน QR Code ที่ร้านค้าเพื่อชำระเงินค่าสินค้าได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย โดยไม่ต้องพกเงินสด และไม่ต้องพกบัตรพร้อมกันนั้น ธนาคารร่วมมือกับ UPI และ TPN แนะนำรูปแบบการชำระค่าสินค้าและบริการผ่าน UnionPay QR Code By Bangkok Bank เพียงใช้แอปพลิเคชัน BeWallet ที่ผูกบัญชีเรียบร้อยแล้ว สแกน QR Code ชำระเงินค่าสินค้าและบริการต่างๆ ที่ร้านค้าเครือข่ายยูเนี่ยนเพย์กว่า 30 ล้านแห่ง ใน 45 ประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก เช่น ออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง/มาเก๊า ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และไต้หวัน เป็นต้น“บริการ UnionPay QR Code By Bangkok Bank พัฒนาขึ้นภายใต้เทคโนโลยีการชำระเงินแบบข้ามประเทศผ่านมือถือ หรือ Cross Border Mobile Payment เพียงผูกบัญชีไว้กับแอปพลิเคชัน BeWallet ก็สามารถชำระเงินผ่านระบบ QR Code ของยูเนี่ยนเพย์ได้ ช่วยเพิ่มทางเลือกการใช้จ่ายที่สะดวกสบายและทำธุรกรรมได้อย่างปลอดภัย สามารถชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ ได้ทั่วโลกแม้ไม่มีบัตรเครดิต โดยเฉพาะในกรณีเดินทางต่างประเทศ ลดความกังวลเรื่องการแลกเงินหรือการพกเงินสดจำนวนมาก เนื่องจากสามารถสแกนเพื่อชำระเงินเป็นสกุลท้องถิ่นได้เลย ที่สำคัญระบบจะคิดอัตราแลกเปลี่ยนแบบ Currency Real Time ที่ตัดบัญชีตามอัตราแลกเปลี่ยนขณะทำรายการ ลูกค้าจึงไม่ต้องกังวลเรื่องความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งยังคิดค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่าบัตรเครดิตด้วย”สำหรับบริการ UnionPay QR Code By Bangkok Bank จะเริ่มให้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ (7 ก.ย.64) เป็นต้นไป โดยลูกค้าสามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน BeWallet ได้แล้ว และเพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น ลูกค้าจะสามารถใช้งานผ่านโมบายแบงกิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ได้เร็วๆ นี้นอกจากบริการดังกล่าวจะตอบโจทย์สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปใช้งานในต่างประเทศแล้ว ลูกค้าที่นิยมการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ หรือ e-Commerce จากต่างประเทศสามารถใช้ BeWallet และ UnionPay QR Code By Bangkok Bank ทำรายการชำระเงินได้เช่นกัน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่สำคัญสำหรับธนาคารในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้ากลุ่มดังกล่าว ซึ่งมีความคุ้นเคยกับการชำระเงินผ่านช่องทางดิจิทัลอยู่แล้ว ทั้งนี้ ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พบว่าปริมาณการทำธุรกรรมด้วยบัตรเดบิตผ่านช่องทางออนไลน์ในต่างประเทศ ปี 2563 มีมากกว่า 30 ล้านรายการ เพิ่มขึ้นถึง 25% โดยมีมูลค่าของธุรกรรมรวมกว่า 1.7 หมื่นล้านบาท“ธนาคารเชื่อมั่นว่าแอปพลิเคชัน BeWallet และการให้บริการร่วมกับ UnionPay QR Code By Bangkok Bank จะเป็นประโยชน์กับทั้งผู้นิยมสั่งซื้อสินค้าและบริการจากต่างประเทศผ่านระบบออนไลน์ และลูกค้าที่นิยมการเดินทางที่ใช้จ่ายในต่างประเทศซึ่งจะทำธุรกรรมได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย รวมถึงสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุค New Normal ที่ระมัดระวังเรื่องการสัมผัสสิ่งของต่างๆ เช่น เงินสด หรือบัตรที่ต้องส่งให้พนักงานเป็นผู้ทำรายการ ดังนั้น การชำระเงินด้วยระบบดิจิทัลและสแกนผ่านโทรศัพท์มือถือจะตอบโจทย์กับพฤติกรรมดังกล่าวได้เป็นอย่างดี เชื่อมั่นว่าหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เริ่มคลี่คลายลง ประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทยพร้อมกลับมาเปิดรับการเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ แอปพลิเคชัน BeWallet และ UnionPay QR Code By Bangkok Bank จะเป็นหนึ่งในบริการด้านชำระเงินจากธนาคารกรุงเทพที่พร้อมสนับสนุนให้ลูกค้ากลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมอีกครั้ง”กล่าวว่า “ยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีความยินดีที่ผู้ใช้บริการ BeWallet จะสามารถชำระเงินด้วย UnionPay QR Code By Bangkok Bank ได้ทั่วโลกเมื่อการเดินทางกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง ในฐานะผู้นำในการใช้บริการ QR Code สำหรับการชำระเงินทั่วโลก ยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนลได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับธนาคารกรุงเทพ และ TPN เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าชาวไทยจะชำระเงินด้วย UnionPay QR Code By Bangkok Bank ได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และง่ายดายในทุกที่ที่เดินทางไป นอกจากนี้ UnionPay QR Code ยังใช้ข้อกำหนด EMV ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยในการชำระเงินระดับโลก การผลักดันอย่างต่อเนื่องของเราในการสนับสนุนการชำระเงินด้วย QR จะมีบทบาทสำคัญที่ช่วยให้ลูกค้าทำธุรกรรมได้อย่างปลอดภัย และส่งเสริมสังคมไร้เงินสดได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้นกล่าวว่า บริษัทฯ ในฐานะที่เป็นเครือข่ายระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบัตรเดบิตภายในประเทศ (Local Card Scheme) รายแรกของประเทศไทย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับธนาคารกรุงเทพ และ ยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล ในการสนับสนุนการให้บริการครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ลูกค้าสามารถใช้บัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงเทพเพื่อผูกกับแอปพลิเคชัน BeWallet บนมือถือได้โดยตรง และนำไปใช้ชำระเงินระหว่างประเทศด้วย QR Code บนเครือข่ายร้านค้าของ UnionPay กว่า 30 ล้านแห่งทั่วโลกนอกเหนือจากการใช้บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตแบบเดิม นับว่าเป็นนวัตกรรมทางการเงินที่ตอบโจทย์ลูกค้าทุกด้าน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และคุ้มค่า บริษัทฯ เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าบริการนี้จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ