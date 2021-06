สอบเข้า ม.1, ม.4 ปีนี้ฉลุย ไร้ร้องเรียนเรื่อง'แป๊ะเจี๊ยะ'ยันเด็กทุกคนมีที่เรียน ย้ำเข้มมาตรการคุมโควิด-19

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งได้มีการประกาศผลอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคมนั้น ขณะนี้ภาพรวมการสอบเข้า ม.1 และ ม.4 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนผู้ที่พลาดโอกาสในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง เขตพื้นที่การศึกษาได้จัดหาที่เรียนสำรองตามลำดับที่นักเรียนยื่นความจำนงไว้หมดแล้ว อีกทั้งในปีนี้ยังไม่พบข้อร้องเรียนถึงการเรียกรับเงินแป๊ะเจี๊ยะ หรือการเรียกรับเงินเพื่อแลกที่นั่งเรียนแต่อย่างใด เนื่องจากมีระเบียบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการเรียกเงินแป๊ะเจี๊ยะของโรงเรียนไว้อยู่แล้ว



เลขาธิการ กพฐ. เปิดเผยด้วย น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำชับข้อห่วงใยเรื่องการรายงานและมอบตัวของนักเรียน โดยขอให้โรงเรียนได้ยึดมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของนักเรียน ส่วนประเด็นการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 นั้นยังยืนตามเดิมที่จะเปิดเรียนในวันที่ 14 มิถุนายน และยังไม่มีการเลื่อนเปิดภาคเรียนออกไปอีกจากกำหนดวันเดิมแต่อย่างใด ซึ่งได้ย้ำให้เขตพื้นที่รับทราบแล้วว่า หากโรงเรียนใดต้องการเปิดเรียนก่อนวันที่ 14 มิถุนายน ก็ให้ปฎิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) จังหวัด สำหรับพื้นที่สีแดงเข้ม 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี ยังไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ แต่หากจะเปิดเรียนก่อนวันที่ 14 มิถุนายน จะต้องจัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์และออนแอร์เท่านั้น ส่วนในจังหวัดอื่นๆ สพฐ.ได้ออกแบบการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ไว้แล้ว 5 รูปแบบ คือ On Site มาเรียนตามปกติได้ในพื้นที่ที่ไม่ใช่สีแดง On Air เรียนผ่านช่องมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดามเทียม Online ให้ครูเป็นผู้จัดการเรียนการสอนผ่านเครื่องมือที่ทางโรงเรียนกระจายไปสู่นักเรียน On Demand การใช้งานผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่ครูกับนักเรียนใช้ร่วมกัน และ On Hand จัดใบงานแผบบฝึกหัดให้นักเรียน ซึ่งโรงเรียนสามารถเลือกจัดได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่