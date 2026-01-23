ททท. ชวนสัมผัสเสน่ห์สุโขทัยเมืองสร้างสรรค์ระดับโลก ในงาน “UNESCO Creative Cities Thailand @SUKHOTHAI”

ททท. ชวนสัมผัสประสบการณ์เมืองสร้างสรรค์ระดับโลกจัดใหญ่งาน “UNESCO Creative Cities Thailand @SUKHOTHAI” ในวันที่ 30 ม.ค.-1 ก.พ. 69 ที่หน้าวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ The New Thailand ภายในงานพบกับ การนำเสนออัตลักษณ์ความโดดเด่นของงานหัตถกรรมในสุโขทัย อาทิ เครื่องสังคโลก ทองสุโขทัย เครื่องเงิน และผ้าทอสุโขทัย พร้อมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่าง ๆ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับจังหวัดสุโขทัย จัดใหญ่งาน “UNESCO Creative Cities Thailand @SUKHOTHAI” เนรมิตพื้นที่หน้าวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ให้เป็นพื้นที่แห่งความสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด “Value is the New Volume” ชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสเสน่ห์เมืองมรดกโลกผ่านงานคราฟต์ ศิลปะ และอาหาร เพื่อยกระดับสุโขทัยสู่จุดหมายปลายทางท่องเที่ยวคุณภาพระดับสากล ในระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2569 นี้
นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท. เล็งเห็นความสำคัญของ UNESCO Creative Cities Network (UCCN) หรือเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเมืองต่าง ๆ ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ที่ประเทศไทยได้รับการรับรองแล้ว 9 เมือง ใน 4 สาขา ได้แก่ ภูเก็ต เพชรบุรี สงขลา ในสาขาอาหาร เชียงใหม่ สุโขทัย น่าน ในสาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน กรุงเทพมหานคร เชียงราย ในสาขาการออกแบบ สุพรรณบุรี ในสาขาดนตรี และอีก 1 เมือง ที่อยู่ระหว่างรอการประกาศรับรอง
ในปี 2570 คือ พัทยา ในสาขา ภาพยนตร์
โดยในปี 2569 ททท. มุ่งเน้นการปรับทิศทางภาพลักษณ์ท่องเที่ยวไทยสู่ “The New Thailand” โดยให้ความสำคัญกับการดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูง และการกระจายรายได้สู่เมืองน่าเที่ยว ผ่านมรดกทางศิลปะและหัตถกรรมดั้งเดิมอันยาวนาน ซึ่งจังหวัดสุโขทัยถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญ ที่ได้รับการรับรองจาก UNESCO ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Creative City of Crafts and Folk Art) ในปี 2562
“การจัดงานในครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงการพานักท่องเที่ยวมาชมโบราณสถาน แต่เรามุ่งเน้นแนวคิด Creative Tourism ที่นักท่องเที่ยวไม่ได้แค่ ‘ชม’ แต่จะได้ ‘ร่วมสร้าง’ ผ่านกิจกรรมที่ผสมผสานภูมิปัญญาโบราณเข้ากับวิถีชีวิตร่วมสมัย เพื่อสร้าง Moment of Giving หรือการท่องเที่ยวที่เป็นทั้งผู้รับความสุขและผู้ให้กลับคืนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน” นายอภิชัย กล่าว
ด้าน นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวเสริมว่า สุโขทัยมีมรดกทางวัฒนธรรม
ที่ล้ำค่า ทั้งผ้าทอ เครื่องประดับทอง - เงิน และเครื่องสังคโลก ซึ่งล้วนเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น การจัดกิจกรรมนี้จึงเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในพื้นที่ และเปิดโอกาสให้ปราชญ์ชาวบ้าน และศิลปินครูช่างได้ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่คนรุ่นใหม่และนักท่องเที่ยวโดยตรง
สำหรับไฮไลต์สำคัญภายในงานนี้ ได้แก่
• CRAFT Market ตลาดช่างศิลป์ร่วมสมัยที่รวบรวมงานคราฟต์คัดสรรจากทั่วสุโขทัย
• TASTE of Sukhothai ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองดั้งเดิมและเมนูซิกเนเจอร์ที่หารับประทานยาก
• Local Wisdom Workshop ลงมือทำพวงกุญแจจากเศษผ้าทอมือ เขียนลายสังคโลกลงบนคุ๊กกี้
• การแสดงศิลปวัฒนธรรม ชมการแสดงร่วมสมัยที่ผสานรากวัฒนธรรมกับแสงสีเสียงยามค่ำคืนท่ามกลางโบราณสถาน
• ย้อนเวลาหาอดีต บริการเช่าชุดไทยเพื่อถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับบรรยากาศโบราณสถานยามค่ำคืน
ทั้งนี้ ททท. คาดการณ์ว่าการจัดงานในครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัยและพื้นที่ใกล้เคียง สร้างกระแสความนิยมในการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และส่งเสริมความยั่งยืนให้กับชุมชนในระยะยาว
ขอเชิญนักท่องเที่ยวสัมผัส “ศิลป์สุโขทัย” ที่ปลุกประวัติศาสตร์ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง ในงาน UNESCO Creative Cities Thailand @SUKHOTHAI วันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 15.00 – 21.00 น. ณ หน้าวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย