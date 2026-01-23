เที่ยวไทยมุมมองใหม่ สัมผัสเสน่ห์ “เมืองสร้างสรรค์” จากยูเนสโก แต่ละที่ดีกรีไม่ธรรมดา

ททท. ชวนนักท่องเที่ยวออกเดินทางสัมผัสเสน่ห์ของเมืองสร้างสรรค์จากยูเนสโก “UNESCO Creative Cities Thailand” พร้อมเดินหน้าจัดกิจกรรมพิเศษนำร่อง 3 จังหวัด เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เกิดการเดินทาง ประเดิมจังหวัดแรกที่ “สุโขทัย” เมืองสร้างสรรค์ด้านหัตกรรมและศิลปะพื้นบ้าน
“เมืองสร้างสรรค์” (Creative City) หมายถึง เมืองที่มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย และมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเมืองนั้น ๆ มีรากฐานจากความมั่นคงทางสังคมและวัฒนธรรม มีการรวมกลุ่มกันอย่างหนาแน่นของคนที่ทำงานสร้างสรรค์ คนและวัฒนธรรมท้องถิ่นมีส่วนสำคัญที่ทำให้เมืองมีพื้นที่ในการแสดงความคิดสร้างสรรค์ ทำให้เกิดการรวมตัวทางสังคม ตลอดจนความเป็นท้องถิ่นนี้เองที่แสดงออกหรือสื่อออกมาทางศิลปะในรูปแบบต่าง ๆ และกิจกรรมทางวัฒนธรรม ที่นำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งการเข้าร่วมสามารถทำให้เกิดการสนับสนุนเสริมสร้างการเรียนรู้กันกัน เหนือสิ่งอื่นใดการเป็นเมืองสร้างสรรค์ ยังก่อประโยชน์ต่อภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม (อ้างอิงข้อมูลจาก อพท.)
เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2547 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเมืองต่าง ๆ ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน มีสมาชิกทั้งหมด 408 เมืองจากกว่า 100 ประเทศ
สำหรับประเทศไทย ปัจจุบัน (ต้นปี 2569) มีเมืองสร้างสรรค์ที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโกรวมแล้ว 9 เมือง ใน 4 สาขา ได้แก่ ภูเก็ต (อาหาร, 2558) เชียงใหม่ (หัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน, 2560) สุโขทัย (หัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน, 2562) กรุงเทพมหานคร (การออกแบบ, 2562) เพชรบุรี (อาหาร, 2564) เชียงราย (การออกแบบ, 2566) สุพรรณบุรี (ดนตรี, 2566) สงขลา (อาหาร, 2568) และน่าน (หัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน, 2568)
ขณะที่พัทยาวันนี้กำลังอยู่ในระหว่างการผลักดันเป็นเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์ สาขาภาพยนตร์ในปี 2570
และด้วยมนต์เสน่ห์ของเมืองสร้างสรรค์แต่ละแห่งในบ้านเรา ทาง “การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)” ได้จัดกิจกรรมชวนนักท่องเที่ยวออกเดินทางไปสัมผัสกับเมืองไทยในอีกมุมมอง กับ 9 เส้นทางเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (UNESCO Creative Cities Thailand) และอีก 1 ว่าที่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์
นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า การกระตุ้นให้เกิดการเดินทางตามเส้นทาง UNESCO Creative Cities หรือเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักในการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดในประเทศ ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในปี 2569 ที่จะเชิญชวนนักท่องเที่ยวออกเดินทางค้นหาความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติและภูมิปัญญา (Moment of Miracle) สร้างความสุขแห่งความทรงจำ (Moment of Memories) และการเดินทางที่คืนคุณค่าให้ตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม (Moment of Giving)
เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก เป็นการนำทุนทางวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาต่อยอดเป็นประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีความหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานของ ททท. ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สามารถต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงคุณค่า สอดคล้องกับแนวคิด “Value is the New Volume” ที่เน้นดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการส่งเสริมการขาย ใน 9 พื้นที่เมืองสร้างสรรค์ เพื่อกระตุ้นการเดินทางและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว โดยใช้แนวคิด “ค้นพบความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติและภูมิปัญญา” เพื่อสร้างคุณค่าร่วมระหว่างนักท่องเที่ยวและชุมชน
“การส่งเสริมการท่องเที่ยวในเส้นทาง UNESCO Creative Cities Thailand จะช่วยสะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่น ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ สร้างการรับรู้ระดับสากล ในฐานะจุดหมายปลายทางด้านวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเมืองอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว มีการจัดกิจกรรมใน 3 เมืองนำร่องเพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวและสร้างประสบการณ์ตรงตามอัตลักษณ์เมืองสร้างสรรค์ คือ สุโขทัย สุพรรณบุรี และเพชรบุรี เพื่อให้คนไทยภาคภูมิใจว่าแหล่งท่องเที่ยวของเรามีมาตรฐานระดับโลกที่สัมผัสได้จริง” นายอภิชัย กล่าว
สำหรับกิจกรรมนำร่องในโครงการเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ มี 3 จังหวัด ได้แก่
1.สุโขทัย (หัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน) มีกำหนดจัดงาน “UNESCO Creative Cities Thailand @SUKHOTHAI” ขึ้นในวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2569 ณ หน้าวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
ภายในงาน นำเสนออัตลักษณ์ความโดดเด่นของงานหัตถกรรมในสุโขทัย อาทิ เครื่องสังคโลก ทองสุโขทัย เครื่องเงิน และผ้าทอสุโขทัย พร้อมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่
เวิร์กช็อปทำพวงกุญแจจากเศษผ้าทอ การวาดหน้าคุกกี้ลายสังคโลก การเดินแบบผ้าและทองสุโขทัย
นอกจากนี้ยังมีการลิ้มรสอาหารท้องถิ่น และการนำเสนออาหารถิ่นในรูปแบบ Chef’s Table
2.สุพรรณบุรี (ดนตรี) นำเสนอเรื่องราวและความหลากหลายทางดนตรี ตั้งแต่ศิลปินพื้นบ้านจนถึงศิลปินรุ่นใหม่ที่ต่อยอดสู่ดนตรีร่วมสมัย ควบคู่กิจกรรมชิมอาหารท้องถิ่นและเวิร์กช็อป กำหนดจัดวันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2569
3.เพชรบุรี (อาหาร) ถ่ายทอดเรื่องราวอาหารพื้นถิ่นที่มีรากฐานจาก 3 รสหลัก ได้แก่ รสเค็มจากเกลือสมุทร รสหวานจากน้ำตาลโตนด และรสเปรี้ยวจากมะนาวแป้น ผสมผสานกันจนเกิดเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด พร้อมกิจกรรมชิมอาหารท้องถิ่นและเวิร์กช็อป กำหนดจัดวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2569
นอกจากนี้ยังมีการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของประเทศไทยทั้ง 9 พื้นที่ และอีก 1 พื้นที่ที่อยู่ระหว่างการประกาศรับรอง โดยเผยแพร่ข้อมูลและเนื้อหาบนช่องทางออนไลน์ ประกอบด้วย Facebook : UNESCO Creative Cities Thailand ซึ่งจะมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวร่วมแชร์ภาพและเล่าประสบการณ์ การเดินทางในเมืองสร้างสรรค์ 9 พื้นที่ ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นการเดินทางอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับของรางวัลจากโครงการ ผู้สนใจสามารถเข้าไปติดตามข้อมูลกันได้