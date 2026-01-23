xs
xsm
sm
md
lg

เที่ยวไทยมุมมองใหม่ สัมผัสเสน่ห์ “เมืองสร้างสรรค์” จากยูเนสโก แต่ละที่ดีกรีไม่ธรรมดา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เชียงราย เมืองสร้างสรรค์สาขาการออกแบบ (2566)
ททท. ชวนนักท่องเที่ยวออกเดินทางสัมผัสเสน่ห์ของเมืองสร้างสรรค์จากยูเนสโก “UNESCO Creative Cities Thailand” พร้อมเดินหน้าจัดกิจกรรมพิเศษนำร่อง 3 จังหวัด เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เกิดการเดินทาง ประเดิมจังหวัดแรกที่ “สุโขทัย” เมืองสร้างสรรค์ด้านหัตกรรมและศิลปะพื้นบ้าน

“เมืองสร้างสรรค์” (Creative City) หมายถึง เมืองที่มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย และมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเมืองนั้น ๆ มีรากฐานจากความมั่นคงทางสังคมและวัฒนธรรม มีการรวมกลุ่มกันอย่างหนาแน่นของคนที่ทำงานสร้างสรรค์ คนและวัฒนธรรมท้องถิ่นมีส่วนสำคัญที่ทำให้เมืองมีพื้นที่ในการแสดงความคิดสร้างสรรค์ ทำให้เกิดการรวมตัวทางสังคม ตลอดจนความเป็นท้องถิ่นนี้เองที่แสดงออกหรือสื่อออกมาทางศิลปะในรูปแบบต่าง ๆ และกิจกรรมทางวัฒนธรรม ที่นำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งการเข้าร่วมสามารถทำให้เกิดการสนับสนุนเสริมสร้างการเรียนรู้กันกัน เหนือสิ่งอื่นใดการเป็นเมืองสร้างสรรค์ ยังก่อประโยชน์ต่อภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม (อ้างอิงข้อมูลจาก อพท.)

ภูเก็ต เมืองสร้างสรรค์สาขาอาหาร 2558
เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2547 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเมืองต่าง ๆ ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน มีสมาชิกทั้งหมด 408 เมืองจากกว่า 100 ประเทศ

สำหรับประเทศไทย ปัจจุบัน (ต้นปี 2569) มีเมืองสร้างสรรค์ที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโกรวมแล้ว 9 เมือง ใน 4 สาขา ได้แก่ ภูเก็ต (อาหาร, 2558) เชียงใหม่ (หัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน, 2560) สุโขทัย (หัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน, 2562) กรุงเทพมหานคร (การออกแบบ, 2562) เพชรบุรี (อาหาร, 2564) เชียงราย (การออกแบบ, 2566) สุพรรณบุรี (ดนตรี, 2566) สงขลา (อาหาร, 2568) และน่าน (หัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน, 2568)

เชียงใหม่ เมืองสร้างสรรค์สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน 2560
ขณะที่พัทยาวันนี้กำลังอยู่ในระหว่างการผลักดันเป็นเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์ สาขาภาพยนตร์ในปี 2570

และด้วยมนต์เสน่ห์ของเมืองสร้างสรรค์แต่ละแห่งในบ้านเรา ทาง “การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)” ได้จัดกิจกรรมชวนนักท่องเที่ยวออกเดินทางไปสัมผัสกับเมืองไทยในอีกมุมมอง กับ 9 เส้นทางเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (UNESCO Creative Cities Thailand) และอีก 1 ว่าที่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์

นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท.
นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า การกระตุ้นให้เกิดการเดินทางตามเส้นทาง UNESCO Creative Cities หรือเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักในการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดในประเทศ ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในปี 2569 ที่จะเชิญชวนนักท่องเที่ยวออกเดินทางค้นหาความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติและภูมิปัญญา (Moment of Miracle) สร้างความสุขแห่งความทรงจำ (Moment of Memories) และการเดินทางที่คืนคุณค่าให้ตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม (Moment of Giving)

กรุงเทพมหานคร เมืองสร้างสรรค์สาขาการออกแบบ 2562
เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก เป็นการนำทุนทางวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาต่อยอดเป็นประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีความหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานของ ททท. ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สามารถต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงคุณค่า สอดคล้องกับแนวคิด “Value is the New Volume” ที่เน้นดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการส่งเสริมการขาย ใน 9 พื้นที่เมืองสร้างสรรค์ เพื่อกระตุ้นการเดินทางและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว โดยใช้แนวคิด “ค้นพบความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติและภูมิปัญญา” เพื่อสร้างคุณค่าร่วมระหว่างนักท่องเที่ยวและชุมชน

สงขลา เมืองสร้างสรรค์สาขาอาหาร 2568
“การส่งเสริมการท่องเที่ยวในเส้นทาง UNESCO Creative Cities Thailand จะช่วยสะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่น ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ สร้างการรับรู้ระดับสากล ในฐานะจุดหมายปลายทางด้านวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเมืองอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว มีการจัดกิจกรรมใน 3 เมืองนำร่องเพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวและสร้างประสบการณ์ตรงตามอัตลักษณ์เมืองสร้างสรรค์ คือ สุโขทัย สุพรรณบุรี และเพชรบุรี เพื่อให้คนไทยภาคภูมิใจว่าแหล่งท่องเที่ยวของเรามีมาตรฐานระดับโลกที่สัมผัสได้จริง” นายอภิชัย กล่าว

สุโขทัย เมืองสร้างสรรค์สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน 2562
สำหรับกิจกรรมนำร่องในโครงการเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ มี 3 จังหวัด ได้แก่

1.สุโขทัย (หัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน) มีกำหนดจัดงาน “UNESCO Creative Cities Thailand @SUKHOTHAI” ขึ้นในวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2569 ณ หน้าวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

ภายในงาน นำเสนออัตลักษณ์ความโดดเด่นของงานหัตถกรรมในสุโขทัย อาทิ เครื่องสังคโลก ทองสุโขทัย เครื่องเงิน และผ้าทอสุโขทัย พร้อมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่
เวิร์กช็อปทำพวงกุญแจจากเศษผ้าทอ การวาดหน้าคุกกี้ลายสังคโลก การเดินแบบผ้าและทองสุโขทัย

นอกจากนี้ยังมีการลิ้มรสอาหารท้องถิ่น และการนำเสนออาหารถิ่นในรูปแบบ Chef’s Table

สุพรรณบุรี เมืองสร้างสรรค์สาขาดนตรี 2566
2.สุพรรณบุรี (ดนตรี) นำเสนอเรื่องราวและความหลากหลายทางดนตรี ตั้งแต่ศิลปินพื้นบ้านจนถึงศิลปินรุ่นใหม่ที่ต่อยอดสู่ดนตรีร่วมสมัย ควบคู่กิจกรรมชิมอาหารท้องถิ่นและเวิร์กช็อป กำหนดจัดวันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2569

3.เพชรบุรี (อาหาร) ถ่ายทอดเรื่องราวอาหารพื้นถิ่นที่มีรากฐานจาก 3 รสหลัก ได้แก่ รสเค็มจากเกลือสมุทร รสหวานจากน้ำตาลโตนด และรสเปรี้ยวจากมะนาวแป้น ผสมผสานกันจนเกิดเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด พร้อมกิจกรรมชิมอาหารท้องถิ่นและเวิร์กช็อป กำหนดจัดวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2569

เพชรบุรี เมืองสร้างสรรค์สาขาอาหาร 2564
นอกจากนี้ยังมีการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของประเทศไทยทั้ง 9 พื้นที่ และอีก 1 พื้นที่ที่อยู่ระหว่างการประกาศรับรอง โดยเผยแพร่ข้อมูลและเนื้อหาบนช่องทางออนไลน์ ประกอบด้วย Facebook : UNESCO Creative Cities Thailand ซึ่งจะมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวร่วมแชร์ภาพและเล่าประสบการณ์ การเดินทางในเมืองสร้างสรรค์ 9 พื้นที่ ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นการเดินทางอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับของรางวัลจากโครงการ ผู้สนใจสามารถเข้าไปติดตามข้อมูลกันได้

น่าน เมืองสร้างสรรค์ สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน 2568

พัทยา ว่าที่เมืองสร้างสรรค์แห่งใหม่ของไทยในอนาคต



เชียงราย เมืองสร้างสรรค์สาขาการออกแบบ (2566)
ภูเก็ต เมืองสร้างสรรค์สาขาอาหาร 2558
เชียงใหม่ เมืองสร้างสรรค์สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน 2560
สุโขทัย เมืองสร้างสรรค์สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน 2562
กรุงเทพมหานคร เมืองสร้างสรรค์สาขาการออกแบบ 2562
+6
กำลังโหลดความคิดเห็น