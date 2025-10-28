วธ.ยันจัดลอยกระทงตามปกติ ขอคุมโทนแสงสีเสียง เน้นสืบสานประเพณี เผยแพร่พระราชกรณียกิจ ‘พระพันปีหลวง’

วธ. ยันจัดลอยกระทงได้ตามปกติ แต่ขอให้คุมโทนแสง-สีเสียง เน้นสืบสานประเพณี เผยแพร่พระราชกรณียกิจ 'พระพันปีหลวง'
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า สำหรับการจัดงานเทศกาลลอยกระทงในปีนี้ ยังคงจัดงานประเพณีได้ แต่จะมีการปรับเปลี่ยนภายใต้แนวคิด ลอยกระทงไท ไทย คารวาลัย พระแม่แห่งแผ่นดิน โดย จะมีการลอยกระทงและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งจะเชิดชูพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะ พระราชกรณียกิจ ที่พระองค์ได้ทรงริเริ่มให้มีการฟื้นฟู ชุดไทยพระราชนิยมทั้ง 8 แบบ
อย่างไรก็ตาม การจัดงานในส่วนของวธ. ขอให้มีการควบคุมโทนแสง คุมเสียง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหน่วยงานที่จัดงานเพื่อให้มีความเหมาะสมมากที่สุด ขณะที่การแสดงของศิลปินพื้นบ้าน นาฏศิลป์ ดนตรี ที่เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ก็สามารถจัดแสดงได้