ชมโชว์แล่ปลาทูน่าบลูฟิน จัดเต็มบุฟเฟต์นานาชาติมื้อเย็น ที่ ดิเอมเมอรัลด์ ค็อฟฟี่ช็อพ

โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ จัดเมนูพิเศษให้ทุกท่านที่มาทานบุฟเฟต์นานาชาติมื้อเย็นได้ชิมและชมโชว์การแล่ “ปลาทูน่าครีบน้ำเงิน” (Bluefin Tuna) หรือที่รู้จักกันในชื่อ “Hon-Maguro” ซึ่งเป็นปลาทูน่าสายพันธุ์ที่มีราคาสูงที่สุด เป็นปลาทะเลเลือดอุ่นที่พบในน่านน้ำเขตอบอุ่นและเขตร้อนทั่วโลก คุณภาพดีทั้งในด้านรสชาติ และเนื้อสัมผัสที่นุ่ม แล่กันสดๆ ให้ชมและชิมในวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2569 เป็นไฮไลท์ที่ภูมิใจนำเสนอ บริการรวมใน “บุฟเฟต์นานาชาติที่มีซีฟู้ดและซูชิพรีเมียม” ทั้งหอยนางรม ปูม้า หอยหวาน กุ้งแม่น้ำ หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ ฯลฯ พร้อมน้ำจิ้มสูตรเด็ด รสแซบ มุมข้าวต้มกุ๊ยที่มีเครื่องเคียงกับข้าวมากมายให้เลือกอิ่มอร่อย มุม Carving Station 7 วัน 7 เมนู
นอกจากนี้ยังมี ขาหมูสูตรดิเอมเมอรัลด์ ข้าวต้มปลากะพง มุมส้มตำและยำต่างๆ ซุปทรัฟเฟิล พาสต้า ซูชิฟัวกราส์ วากิว ปลาไหลญี่ปุ่น แซลมอน เทปปันยากิ กุ้งแม่น้ำเผา เทมปุระ ฯลฯ รวมเครื่องดื่มน้ำอัดลม ชา-กาแฟ ของหวานทั้งสไตล์ไทย เบเกอรี่ ไอศกรีม และผลไม้ตามฤดูกาล ระหว่างเวลา 18.00 – 22.00 น.ทุกวัน รับประกันความคุ้มค่า ในราคาท่านละ 1,529 บาท (จากปกติ 2,001 บาท) ที่ดิเอมเมอรัลด์ ค็อฟฟี่ช็อพ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2276-4567 ต่อ 8413-4 หรือไลน์ @theemeraldhotel และ www.facebook.com/theemeraldcoffeeshop
