พัก-อิ่ม-คุ้ม กับแพคเกจ Staycation ที่โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์

หากท่านกำลังมองหาสถานที่พักผ่อนแบบสบายๆ ใช้บริการศูนย์สุขภาพและสระว่ายน้ำกลางแจ้ง บรรยากาศในเมือง เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า หรือด้วยรถส่วนตัวก็มีที่จอดรถมากมาย พร้อมอิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์สุดโปรด ให้โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์กับแพคเกจ “Staycation” ดังนี้
1. ห้องพัก Superior พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน แล้วเลือกอิ่มอร่อยกับ
-บุฟเฟต์ติ่มซำมื้อกลางวัน ที่รวมเป็ดปักกิ่ง หมูแดง หมูกรอบ เป็ดย่าง ฯลฯ ได้ไม่อั้น ที่ห้องอาหารจีนหยก หรือ
-บุฟเฟต์นานาชาติมื้อเย็น ที่รวมซีฟู้ดและซูชิพรีเมียม อาทิ ทูน่าบลูฟิน ฟัวกราส์ วากิว หอยนางรม ปูม้า กุ้งเผา ซุปทรัฟเฟิล เทปันยากิ ฯลฯ ได้ไม่อั้น ที่ห้องดิเอมเมอรัลด์ ค็อฟฟี่ช็อพ
เพียงคืนละ 3,999 บาท พิเศษ!! ฟรีอัปเกรดเป็นห้อง Deluxe** ขึ้นกับห้องพักที่ว่างเมื่อจอง**
2. ห้องพัก Executive Suite พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน แล้วเลือกอิ่มอร่อยกับ
- บุฟเฟต์ติ่มซำมื้อกลางวัน ที่รวมเป็ดปักกิ่ง หมูแดง หมูกรอบ เป็ดย่าง ฯลฯ ได้ไม่อั้น ที่ห้องอาหารจีนหยก หรือ
- บุฟเฟต์นานาชาติมื้อเย็น ที่รวมซีฟู้ดและซูชิพรีเมียม อาทิ ทูน่าบลูฟิน ฟัวกราส์ วากิว หอยนางรม ปูม้า กุ้งเผา ซุปทรัฟเฟิล เทปปันยากิ ฯลฯ ได้ไม่อั้น ที่ห้องดิเอมเมอรัลด์ ค็อฟฟี่ช็อพ
เพียงคืนละ 5,999 บาทเท่านั้น
จองใช้สิทธิ์วันนี้เข้าพักได้ถึงวันที่ 30 ธันวาคมนี้เท่านั้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองห้องพักได้ที่ โทร. 0-2276-4567 หรือที่ www.facebook.com/theemeraldhotel และ Line : @theemeraldhotel
#########################################
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline