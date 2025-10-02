อิ่มอร่อยมื้อเย็น ฉลอง "Oktoberfest" ณ ดิเอมเมอรัลด์ ค็อฟฟี่ช็อพ

โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ชวนฉลอง "อ็อกโทเบอร์เฟส" ที่ดิเอมเมอรัลด์ ค็อฟฟี่ช็อพ มื้อเย็น ตลอดเดือน ต.ค. นี้
อากาศดีๆ บรรยากาศเย็นสบายเข้าฤดูหนาวแล้ว ขอเชิญชวนทุกท่านมาผ่อนคลายอิ่มอร่อยมื้อเย็น ฉลอง “เทศกาลอ็อกโทเบอร์เฟส” ตลอดเดือนตุลาคมนี้ ด้วยเมนูขาหมูเยอรมัน สารพันไส้กรอก ไก่ทอดเวียนนา กูลาซหมูใส่กะหล่ำปลีดองเสิร์ฟพร้อมมันบด ฯลฯ บริการรวมในบุฟเฟต์นานาชาติมื้อเย็นที่รวมซีฟู้ด อาทิ หอยนางรม ปูม้า หอยหวาน กุ้งแม่น้ำ และซูชิพรีเมียม อาทิ ฟัวกราส์ วากิว ปลาไหลญี่ปุ่น แซลมอน ฮามาจิ พร้อมเมนูเด่นอื่นๆ มากมาย เช่น ข้าวต้มปลากะพง พาสต้า ขาหมูพะโล้ในตำนาน 7วัน 7 เมนู carving station ข้าวมันปูญี่ปุ่นหน้าเป๋าฮื้อ ขนม ของหวานทั้งเบเกอรี่และแบบไทย ไอศกรีม เครื่องดื่มชา-กาแฟ น้ำอัดลม เปิดบริการเวลา 18.00 – 22.00 น. ไม่จำกัดเวลาทาน ที่ห้อง ดิเอมเมอรัลด์ ค็อฟฟี่ช็อพ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์
โปรโมชั่นพิเศษ!! เพียงท่านละ 1,529 บาทถ้วน (จากราคาปกติ 2,001 บาท) พร้อมเครื่องดื่มมีฟองเริ่มต้นเพียงแก้วละ 399 บาทเท่านั้น
สำรองโต๊ะล่วงหน้าได้ที่โทร. 0-2276-4567 ต่อ 8413 และ Line : @theemeraldhotel หรือ www.facebook.com/theemeraldcoffeeshop
