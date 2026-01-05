“เขาใหญ่” แชมป์ อุทยานฯ ยอดฮิต นทท.สูงสุดช่วงหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 69

กรมอุทยานฯ เผยสถิตินักท่องเที่ยวช่วงหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 2569 มีนักท่องเที่ยวกว่า 9 แสนคน สร้างรายได้กว่า 31 ล้านบาท โดย 5 อันดับอุทยานฯ ที่มีนักท่องเที่ยวสูงสุด ได้แก่ เขาใหญ่ คลองลาน ดอยอินทนนท์ ภูหินร่องกล้า และภูแลนคา ตามลำดับ
ศูนย์ปฏิบัติการอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเปิดเผยสถิติการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ถึง 3 มกราคม 2569 (ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานฯ สำหรับชาวไทย) จากระบบฐานข้อมูลอุทยานแห่งชาติ ส่วนแผนงานอุทยานแห่งชาติ และส่วนกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ จากการรายงานของอุทยานแห่งชาติ 156 แห่ง (มีอุทยานฯ ปิดการท่องเที่ยว 2 แห่ง) พบว่าตลอดช่วงเทศกาล 4 วัน มีนักท่องเที่ยวเข้าชมอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 926,352 คน สร้างรายได้เข้ากรมรวมทั้งสิ้น 31,304,356 บาท และมีรายงานอุบัติเหตุทั้งหมด 70 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 21 ราย และผู้เสียชีวิต 1 ราย
เมื่อพิจารณาจำนวนนักท่องเที่ยวแยกเป็นรายวัน พบว่าวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีนักท่องเที่ยวจำนวน 229,326 คน (มีการเพิ่มเติมข้อมูล) วันที่ 1 มกราคม 2569 มีนักท่องเที่ยวสูงสุดจำนวน 267,521 คน (มีการเพิ่มเติมข้อมูล) วันที่ 2 มกราคม 2569 มีนักท่องเที่ยวจำนวน 244,915 คน (มีการเพิ่มเติมข้อมูล) และวันที่ 3 มกราคม 2569 มีนักท่องเที่ยวจำนวน 184,590 คน
ในส่วนรายได้อุทยานแห่งชาติแยกเป็นรายวันนั้น วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีรายได้จำนวน 8,078,506 บาท (มีการเพิ่มเติมข้อมูล) วันที่ 1 มกราคม 2569 มีรายได้จำนวน 6,774,535 บาท (มีการเพิ่มเติมข้อมูล) วันที่ 2 มกราคม 2569 มีรายได้สูงสุดจำนวน 9,829,675 บาท (มีการเพิ่มเติมข้อมูล) และวันที่ 3 มกราคม 2569 มีรายได้จำนวน 6,621,640 บาท (มีอุทยานแห่งชาติจัดเก็บฯ รายงานเข้ามา 103 แห่ง จาก 133 แห่ง)
ขณะที่รายงานอุบัติเหตุในแต่ละวัน พบว่าวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีอุบัติเหตุจำนวน 9 แห่ง / 19 ครั้ง วันที่ 1 มกราคม 2569 มีอุบัติเหตุจำนวน 10 แห่ง / 24 ครั้ง วันที่ 2 มกราคม 2569 มีอุบัติเหตุจำนวน 6 แห่ง / 12 ครั้ง และวันที่ 3 มกราคม 2569 มีอุบัติเหตุจำนวน 7 แห่ง / 15 ครั้ง โดยในวันที่ 3 มกราคม 2569 มีอุบัติเหตุสำคัญเกิดขึ้น 1 ครั้ง ที่อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ บริเวณใกล้กับสนามเฮลิคอปเตอร์ไฟป่าปางตอง เกิดเหตุรถจักรยานยนต์แหกโค้งเนื่องจากเบรกแตก ส่งผลให้นักท่องเที่ยวหญิง 1 ราย บาดเจ็บบริเวณขาขวาและหัวไหล่ซ้าย เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ได้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและประสานรถกู้ชีพ-กู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ นำส่งโรงพยาบาลศรีสังวาลย์เรียบร้อยแล้ว
สำหรับอุทยานแห่งชาติที่มีนักท่องเที่ยวเข้าชมสูงสุด 5 อันดับแรกในช่วงเทศกาลปีใหม่ ได้แก่ อันดับ 1 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จำนวน 107,220 คน อันดับ 2 อุทยานแห่งชาติคลองลาน จำนวน 36,736 คน อันดับ 3 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จำนวน 34,293 คน อันดับ 4 อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จำนวน 31,253 คน และอันดับ 5 อุทยานแห่งชาติภูแลนคา จำนวน 28,295 คน
ทั้งนี้เมื่อสรุปภาพรวมข้อมูลสะสมทั้งหมด 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ถึง 3 มกราคม 2569 มีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด 926,352 คน สร้างรายได้เข้าอุทยานแห่งชาติทั้งหมด 31,304,356 บาท มีอุบัติเหตุทั้งหมด 70 ครั้ง โดยเป็นอุบัติเหตุที่สำคัญ 14 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 21 ราย และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย