อัพเดต “น้ำตกเอราวัณ” ล่าสุด! สวยจับใจ น้ำใสชวนเล่น

อัพเดตภาพ “น้ำตกเอราวัณ” แห่ง อช. เอราวัณ จ.กาญจนบุรี ล่าสุดเมื่อวันที่ 7 ต.ค. 68 ที่ผ่านมา ปริมาณน้ำเยอะ สีสวยใส เหมาะแก่การเล่นน้ำเป็นอย่างมาก
เฟซบุ๊กเพจสํานักอุทยานแห่งชาติ - national parks of thailand ได้เปิดภาพของ “น้ำตกเอราวัณ” จ.กาญจนบุรี พร้อมอัพเดตล่าสุดว่า
📌‼️อัปเดตภาพวันนี้ (7/10/68) ของน้ำตกเอราวัณ 🌳อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี...ที่แอดต้องบอกว่า..ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่น้ำตกกำลังสวยมากก...ใครที่มีเวลาว่างอยากไปสัมผัสความงาม.. เสาร์ อาทิตย์นี้อย่าลืมแวะไปเที่ยวกันนะครับ 🤷♂️🚗🚕🚙
สำหรับ "น้ำตกเอราวัณ" แห่งอุทยานแห่งชาติเอราวัณ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตกยอดฮิตมาทุกยุคทุกสมัย โดยอุทยานแห่งชาติน้ำตกเอราวัณนั้น มีลักษณะพื้นที่เป็นภูเขาสูงชันสลับกับพื้นที่ราบ สายน้ำที่มีต้นกำเนิดจากภูเขาลูกนี้ไหลรวมตัวกันเป็น "น้ำตกเอราวัณ"
น้ำตกเอราวัณที่งดงามนี้มีชั้นน้ำตกทั้งหมด 7 ชั้นด้วยกัน ดังนี้ชั้นแรก “ไหลคืนรัง” เป็นชั้นน้ำตกเตี้ยๆ เหมาะกับการเล่นน้ำเพราะเป็นแอ่งตื้น ส่วนชั้นที่ 2 “วังมัจฉา” ชั้นนี้ถือเป็นจุดเล่นน้ำตกยอดนิยม เพราะเป็นแอ่งน้ำตกกว้าง และชั้นที่ 3 “ผาน้ำตก” ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่อนุญาตเล่นน้ำได้ บริเวณชั้นนี้จะเป็นหน้าผาล้อมรอบ มีน้ำตกไหลลงจากหน้าผาสูงราวๆ 10 เมตร ลงสู่แอ่งน้ำท่ามกลางต้นไม้ร่มรื่น
ชั้นต่อไปคือชั้นที่ 4 มีชื่อว่า “อกนางผีเสื้อ” เพราะมีก้อนหินใหญ่กลมมนสองก้อนดูคล้ายหน้าอกผู้หญิง สายน้ำจะไหลลงผ่านหินทั้งสองก้อนมองแล้วเพลินตา ชั้นที่ 5 มีชื่อว่า “เบื่อไม่ลง” เป็นชั้นน้ำตกเตี้ยๆ ไหลลดหลั่นกันลงมาผ่านแอ่งน้ำเป็นชั้นๆ ส่วนชั้นที่ 6 มีชื่อว่า “ดงพฤกษา” ตรงนี้เป็นผาหินใหญ่ล้อมรอบด้วยต้นไม้นานาพรรณ สายน้ำตกสีขาวเป็นฟองนุ่มๆ ไหลลงจากก้อนหินใหญ่สู่แอ่งน้ำด้านล่าง
ชั้นที่ 7 อันเป็นชั้นสุดท้าย “ภูผาเอราวัณ” ถือเป็นชั้นไฮไลต์ของน้ำตกเอราวัณเลยทีเดียว ตรงจุดนี้สายน้ำตกไหลลงมาจากหน้าผาสูงที่ต้องแหงนมองคอตั้งบ่า เมื่อน้ำตกไหลลงมายังก้อนหิน (โดยเฉพาะเวลาที่น้ำมาก) จะมีลักษณะคล้ายช้างสามเศียรหรือช้างเอราวัณ จนเป็นที่มาของชื่อน้ำตกและชื่ออุทยานแห่งชาติเอราวัณนั่นเอง
