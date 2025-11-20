เกิดเหตุเรือโดยสารแตกกลางทะเลเกาะกูด จนท.เร่งช่วยนักท่องเที่ยวได้แล้ว 47 ราย

วันนี้ (20 พ.ย.) เกิดเหตุเรือโดยสารลำหนึ่งท้องเรือแตก ขณะนำผู้โดยสารเดินทางกลับจากเกาะกูด จังหวัดตราด โดยมีนักท่องเที่ยวบนเรือรวม 97 คน เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางทะเล ทำให้ผู้โดยสารต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน
ทั้งนี้ หลังได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งเรือกู้ภัย เรือประมงในพื้นที่ และหน่วยงานท้องถิ่น ส่งกำลังเข้าพื้นที่เพื่อนำตัวนักท่องเที่ยวออกจากเรือที่ได้รับความเสียหายทันที โดยเจ้าหน้าที่เร่งเคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุขึ้นเรือช่วยเหลือ พร้อมจัดพื้นที่รองรับบนฝั่งเพื่อดูแลด้านความปลอดภัย ซึ่งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้แล้ว 47 คน
เบื้องต้น ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บรุนแรง เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคงเร่งปฏิบัติการต่อเนื่องเพื่อให้ผู้โดยสารทั้งหมดปลอดภัย พร้อมทั้งตรวจสอบสาเหตุของการที่ท้องเรือแตก ซึ่งคาดว่าจะต้องทำการประเมินความเสียหายและสอบสวนเพิ่มเติม หลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
ทั้งนี้ หลังได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งเรือกู้ภัย เรือประมงในพื้นที่ และหน่วยงานท้องถิ่น ส่งกำลังเข้าพื้นที่เพื่อนำตัวนักท่องเที่ยวออกจากเรือที่ได้รับความเสียหายทันที โดยเจ้าหน้าที่เร่งเคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุขึ้นเรือช่วยเหลือ พร้อมจัดพื้นที่รองรับบนฝั่งเพื่อดูแลด้านความปลอดภัย ซึ่งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้แล้ว 47 คน
เบื้องต้น ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บรุนแรง เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคงเร่งปฏิบัติการต่อเนื่องเพื่อให้ผู้โดยสารทั้งหมดปลอดภัย พร้อมทั้งตรวจสอบสาเหตุของการที่ท้องเรือแตก ซึ่งคาดว่าจะต้องทำการประเมินความเสียหายและสอบสวนเพิ่มเติม หลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ