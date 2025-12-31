พระอาทิตย์ตกที่หมู่เกาะสิมิลัน ส่งท้ายปี 68 สุดฝั่งตะวันตกที่สุดของไทยในทะเลอันดามัน

หมู่เกาะสิมิลัน ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา เป็นหมู่เกาะที่ตั้งอยู่ฝั่งทิศตะวันตกมากที่สุดของประเทศไทยในทะเลอันดามันติดกับมหาสมุทรอินเดีย ที่นี่จึงเป็นพื้นที่ที่สามารถมองเห็นพระอาทิตย์ค่อย ๆ จมหายไปในเส้นขอบทะเลอย่างชัดเจนยาวนานที่สุดในประเทศไทย
ทั้งนี้ในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งเป็นวันส่งท้ายปีเก่า ที่เกาะ 8 หรือเกาะสิมิลัน ที่มีหินเรือใบเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่น พระอาทิตย์ได้ตกสั่งลาปี 2568 ในเวลา 18.21 น. ซึ่งถือเป็นแสงสุดท้ายของปี 2568 โดยดวงอาทิตย์ดวงกลมโตค่อย ๆ ลาลับขอบฟ้าลงในทะเลอันดามันโดยมีเกาะสิมิลันหรือเกาะ 8 เป็นองค์ประกอบอย่างสวยงาม
สำหรับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ตั้งอยู่ระหว่างเส้นละติจูดที่ 8 องศา 28ลิปดาถึง 9 องศา 15 ลิปดาเหนือ ตัดกับลองติจูดที่ 97 องศา ถึง 97 องศา 50 ลิปดาตะวันออก ในทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย ที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อยู่ห่างจากท่าเทียบเรือทับละมุ อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ประมาณ 70 กิโลเมตร และห่างจากท่าเทียบเรือหาดป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ประมาณ 90 กิโลเมตร “สิมิลัน” เป็นภาษายาวี หรือมลายู แปลว่า “เก้า” จึงมีชื่อเรียกกันว่า หมู่เกาะสิมิลัน
หมู่เกาะสิมิลัน หรือเกาะเก้า ประกอบไปด้วยเกาะใหญ่น้อย 9 เกาะด้วยกัน เกาะทั้งเก้าเรียงตัวตามแนวทิศเหนือไปทิศใต้ ได้แก่ เกาะบอน เกาะบางู เกาะสิมิลัน เกาะปายู เกาะห้า เกาะเมียง เกาะปาหยัน เกาะปายัง และเกาะหูยง หมู่เกาะสิมิลัน ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติของประเทศไทย ลำดับที่ 43 ในปี พ.ศ. 2525 มีขนาดพื้นที่ 128 ตารางกิโลเมตร (80,000 ไร่)
ภาพ : อโนทัย งานดี