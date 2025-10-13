อุทยานฯ หมู่เกาะสิมิลัน จัดอบรมบริษัทนำเที่ยว 170 คน เตรียมพร้อมเปิดฤดูกาล 15 ต.ค.

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันจัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรบริษัทนำเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ก่อนเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว 15 ตุลาคม 2568 โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น 170 คน จาก 31 บริษัท เพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
นายศิริวัฒน์ สืบสาย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน เปิดเผยว่า การจัดอบรมในครั้งนี้มุ่งเน้นสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะความชำนาญในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมหลายประเด็นสำคัญ ได้แก่ กฎและข้อปฏิบัติของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน การให้ความรู้เรื่องสัญลักษณ์ทุ่นประเภทต่างๆ พื้นฐานการรักษาความปลอดภัยในเรือ ขั้นตอนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
กิจกรรมดังกล่าวดำเนินการตามนโยบายของนายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด "ท่องเที่ยวสุขใจ ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" โดยมีเป้าหมายหลักในการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและไม่กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติภายใต้พื้นฐานของความปลอดภัย
นายศิริวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การท่องเที่ยวในฤดูกาลนี้มีความพร้อมทั้งด้านความปลอดภัย ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ พร้อมขอขอบคุณนายกฤษณ์วิกรม แกล้วกล้า และเจ้าหน้าที่จากศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 6 จังหวัดภูเก็ต ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ รวมถึงขอบคุณผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งนี้ ทางอุทยานแห่งชาติอย่างได้มีการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการของรองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ให้ความสำคัญและเน้นย้ำในประเด็นสำคัญ ของ โครงการ "อนุรักษ์ ทะเล"ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน์ราชกัญญา ที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลไทยผ่านการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว โดยได้มีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของสัตว์ทะเลหายาก และการติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาว เพื่อประเมินผลกระทบและวางแผนการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน พร้อมดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนเรื่องการจัดการขยะ โดยเฉพาะขยะอาหาร (Food Waste) เพื่อบรรลุเป้าหมาย "ประเทศไทยไร้ขยะอาหาร"
การจัดอบรมในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนหมู่เกาะสิมิลันได้รับประสบการณ์ที่ปลอดภัย ประทับใจ และเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันงดงามให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
พบกันอีกครั้ง 15 ตุลาคมนี้ ที่หมู่เกาะสิมิลัน สวรรค์กลางทะเลอันดามัน