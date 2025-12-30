ข่าวดี! กรมศิลป์พบแหล่งโบราณคดีใต้น้ำแห่งใหม่ ลำดับ 55 ที่จ.ชลบุรี

เพจกองโบราณคดีใต้น้ำ กรมศิลปากร เผยภาพการค้นพบแหล่งโบราณคดีใต้น้ำแห่งใหม่ที่จ.ชลบุรี พบไหสี่หูขนาดกลางสภาพเกือบสมบูรณ์
กองโบราณคดีใต้น้ำมีความยินดีที่ ที่จะแจ้งให้ทุกท่านทราบถึงการค้นพบแหล่งโบราณคดีใต้น้ำแห่งใหม่เป็นลำดับที่ 55 ของประเทศไทย คือ..."แหล่งโบราณคดีเกาะอีเลา จ.ชลบุรี"
การค้นพบครั้งนี้ถือเป็นเรื่องน่ายินดี เนื่องจากเกิดมาจากการเป็นหูเป็นตาของเครือข่ายครูสอนดำน้ำ ไดฟ์หลีด และผู้ประกอบการธุรกิจดำน้ำในพื้นที่แสมสาร ซึ่งคอยแจ้งข่าวการค้นพบโบราณวัตถุระหว่างการดำน้ำท่องเที่ยวให้แก่เจ้าหน้าที่กองโบราณคดีใต้น้ำอย่างต่อเนื่อง โดยพื้นที่แถบเกาะอีเลาได้รับแจ้งว่ามีการพบโบราณวัตถุหลายจุด
ภายหลังการเข้าพื้นที่ตรวจสอบ ทีมงานเราพบไหสี่หูขนาดกลางสภาพเกือบสมบูรณ์หนึ่งใบ มีเพียงส่วนหู 1 ข้างที่หักชำรุดหักเสียหาย ส่วนคอและบ่ามีลวดลายเส้นขนานแนวนอนรอบทั้งใบ หูมีลักษณะบางปั้นแปะแนวนอน ภาชนะเคลือบสีน้ำตาลเฉพาะช่วงลำตัวท่อนบน แต่ปัจจุบันน้ำเคลือบจางไปเกือบหมด การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบเบื้องต้นทราบว่าเป็นไหสี่หูขนาดกลาง ผลิตจากแหล่งเตาแม่น้ำน้อย จังหวัดสิงห์บุรี อายุราวพุทธศตวรรษที่ 20-24
นอกจากนี้ในบริเวณใกล้เคียงทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือยังพบขวดน้ำแร่ดินเผานำเข้าจากยุโรปสภาพสมบูรณ์อีกหนึ่งใบ ขวดน้ำชนิดนี้เป็นที่แพร่หลายในยุโรปช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 25 โดยมีลักษณะเด่นคือการเป็นขวดดินเผาเนื้อแกร่งทรงกระบอกปากแคบ มีหูหิ้วหนึ่งข้าง มักบรรจุน้ำแร่จากบ่อน้ำแร่ที่มีชื่อเสียงในยุโรป และมักจะประทับตราผู้ผลิตขวดและบ่อน้ำแร่แยกกัน ซึ่งจะวิเคราะห์โดยละเอียดในภายหลัง
การสันนิษฐานเบื้องต้นคาดว่าโบราณวัตถุทั้งสองชิ้น อาจถูกทิ้งโดยตั้งใจจากเรือที่แล่นผ่านมาในบริเวณดังกล่าว (เป็นไปได้สูงว่าเป็นเรือคนละลำ คนละช่วงสมัย เนื่องจากระยะห่างของอายุโบราณวัตถุทั้งสองต่างกันพอสมควร) แต่คาดว่าไม่ใช่การทิ้งเพื่อลดน้ำหนักตัวเรือเพราะมีการกระจายตัวของหลักฐานที่น้อย หรืออาจหล่นทะเลโดยอุบัติเหตุ หรืออาจถูกกระแสน้ำพักพามาจากบริเวณอื่น ทั้งนี้ นักโบราณคดีได้เก็บขวดน้ำแร่ขึ้นมาศึกษาแหล่งผลิต เนื่องจากเป็นวัตถุที่เคลื่อนย้ายได้ง่ายและเสี่ยงต่อการสูญหาย แต่ได้นำไหสี่หูกลับไปฝังไว้ดังเดิมเพื่อเป็นแลนด์มากของเกาะอีเลาต่อไป
ในอนาคตคาดว่าจะมีการขยายพื้นที่การสำรวจบริเวณเกาะอีเลาเพิ่มเติม เนื่องจากยังได้รับเบาะแสอื่นๆอีก
กองโบราณคดีใต้น้ำขอขอบพระคุณเครือข่ายนักดำน้ำและผู้ประกอบการในพื้นที่แสมสารเป็นอย่างสูง ที่คอยเป็นหูเป็นตา แจ้งข่าวอย่างไม่ขาดสาย
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline