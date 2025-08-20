พบแหล่งโบราณคดีแห่งใหม่ "ถ้ำตากึง" ที่ป่าต้นน้ำแควน้อย

พิทักษ์ป่า ขสป.ภูขัด-ขหล.บางยาง ค้นพบแหล่งโบราณคดีแห่งใหม่ "ถ้ำตากึง" ขณะลาดตระเวนในพื้นที่ป่าต้นน้ำแควน้อย
นายมงคล คำสุข หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัดและหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบางยาง เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2568 ทีมเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าจากทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมกันลาดตระเวนในพื้นที่ป่าต้นน้ำสำคัญ ได้แก่ ป่าขุนน้ำตอน ป่าอ่างขอนแก่น และป่าถ้ำตากึง ในท้องที่ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
จากการลาดตระเวนครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ค้นพบแหล่งธรณีวิทยาและแหล่งโบราณคดีแห่งใหม่ที่ไม่เคยมีรายงานมาก่อน พร้อมตั้งชื่อว่า "ถ้ำตากึง" ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณป่าต้นน้ำแควน้อย การค้นพบนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากมีศักยภาพในการเป็นแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติที่อาจให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอดีตของพื้นที่ได้
การค้นพบแหล่งโบราณคดีแห่งใหม่นี้ถือเป็นข่าวดีสำหรับวงการโบราณคดีไทย และเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการศึกษาวิจัยในมิติใหม่ โดยคาดว่าจะมีการดำเนินการศึกษาและสำรวจทางโบราณคดีและธรณีวิทยาต่อไปในอนาคต
การศึกษาที่จะตามมานี้คาดว่าจะช่วยให้เราเข้าใจเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่มากยิ่งขึ้น รวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและระบบนิเวศของป่าอนุรักษ์ ซึ่งมีความสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมของประเทศ
การค้นพบครั้งนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการลาดตระเวนป่าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยในการอนุรักษ์สัตว์ป่าและระบบนิเวศเท่านั้น แต่ยังอาจนำไปสู่การค้นพบทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติอีกด้วย
