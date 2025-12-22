ราชภัฏเพชรบุรี จับมือสำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี ขุดตรวจสอบโบราณคดีในพื้นที่มหาวิทยาลัย หลังพบหลักฐานสมัยทวารวดี

เพชรบุรี - มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจับมือสำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี ขุดตรวจสอบโบราณคดีในพื้นที่มหาวิทยาลัย หลังพบหลักฐานสมัยทวารวดี
วันนี้( 22 ธ.ค.) รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงการขุดตรวจสอบทางโบราณคดี บริเวณพระบรมมหามุนี ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้บริจาคที่ดินให้แก่มหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธี
ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาวกรรณิการ์ เปรมใจ นักโบราณคดีชำนาญการ สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี เข้าร่วมดำเนินการตรวจสอบและขุดค้นทางโบราณคดี
การขุดตรวจสอบดังกล่าว สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยศูนย์วิจัยสิงขร–มะริดศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้จัดทำหนังสือ “ต้นรากเพชรบุรี” ซึ่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์โบราณของจังหวัดเพชรบุรี โดยเฉพาะยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคทวารวดี โดยมีตอนหนึ่งชื่อ “ทวารวดีที่ดอนขังใหญ่” เขียนโดย อาจารย์ ดร.วิฑูรย์ คุ้มหอม อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งระบุว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งโบราณคดีสมัยทวารวดี
จากการสำรวจเบื้องต้น พบหลักฐานทางโบราณคดี อาทิ อิฐโบราณ ลูกปัด และวัสดุอื่น ๆ จึงได้ประสานความร่วมมือกับสำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี เพื่อเข้าดำเนินการขุดตรวจสอบอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 22–26 ธันวาคม 2568 เพื่อยืนยันข้อมูลทางวิชาการและจัดเก็บหลักฐานอย่างเป็นระบบ
ทั้งนี้ พื้นที่บริเวณพระบรมมหามุนี เดิมเรียกว่า “ดอนขังใหญ่” ซึ่งเป็นพื้นที่ดอน จึงมีการสันนิษฐานมาโดยตลอดว่าอาจเป็นแหล่งโบราณคดี ก่อนที่จะมีการอัญเชิญพระบรมมหามุนีมาประดิษฐาน โดยจัดสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2511 ในสมัย นายพะนอม แก้วกำเนิด ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี เพื่อเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจของบุคลากรและประชาชนในพื้นที่