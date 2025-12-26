"แซฟฟรอน กริลล์" เสน่ห์ของอาหารไทยผ่านการปรุงด้วยไฟ ห้องอาหารใหม่ที่ "บันยันทรี กรุงเทพ"

บันยันทรี กรุงเทพ เปิดตัว "แซฟฟรอน กริลล์" ห้องอาหารแห่งใหม่ ที่ยกระดับประสบการณ์อาหารไทยด้วยควัน เปลวไฟ เครื่องเทศ และความยั่งยืน
"บันยันทรี กรุงเทพ" เปิดตัวห้องอาหารแห่งใหม่ล่าสุด "แซฟฟรอน กริลล์" ที่ถ่ายทอดเสน่ห์ของอาหารไทยผ่านการปรุงด้วยไฟอย่างพิถีพิถัน นับเป็นบริบทใหม่ที่ต่อยอดจาก แซฟฟรอน แซฟฟรอน สกาย การ์เด้น และแซฟฟรอน ครูซ ด้วยแนวคิดการนำวัฒนธรรมการย่างแบบไทยมาตีความใหม่ผ่านเทคนิคสมัยใหม่ นำเสนอควบคู่รากเหง้าทางวัฒนธรรมอาหารไทยอันลึกซึ้ง
การออกแบบของ แซฟฟรอน กริลล์ ได้แรงบันดาลใจจากแนวคิด เฟลอร์ แอนด์ เฟรม (Fleur and Flame) ที่หลอมรวมธรรมชาติและเปลวไฟให้อยู่ร่วมกันอย่างสมดุล Fleur สะท้อนสายสัมพันธ์ของวัฒนธรรมไทยกับพืชพรรณ พิธีกรรม และงานหัตถศิลป์ ขณะที่ Flame ถ่ายทอดพลัง การเคลื่อนไหว และจิตวิญญาณของการปรุงอาหารไทยด้วยเปลวไฟและควัน สร้างบรรยากาศร่วมสมัยที่ยังคงยึดโยงกับวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีความยั่งยืนเป็นรากฐานของทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบไปจนถึงการลดวัตถุดิบเหลือใช้ แซฟฟรอน กริลล์ ทำงานอย่างใกล้ชิดกับ
เกษตรกรและผู้ผลิตในประเทศ อาทิ ไก่คลองไผ่ฟาร์มโคราชจังหวัดนครราชสีมา ปลาแม่น้ำจากนครสวรรค์ และกลุ่มผู้เพาะเมล็ดพันธุ์จากเชียงใหม่ หัวใจของครัว แซฟฟรอน กริลล์ ขับเคลื่อนด้วยสามเสาหลัก ได้แก่ ควันไฟ (Smoke) เครื่องเทศ (Spice) และความยั่งยืน (Sustainability) ผ่านแนวคิดการปรุงอาหารโดยไม่ใช้แก๊ส ใช้เพียงถ่าน ฟืน และเทคนิคการทำครัวแบบไทย เพื่อรังสรรค์เมนูหล่อหลอมขึ้นจากทั้งเปลวไฟและกาลเวลา ผสานเทคนิคการย่างด้วยเปลวไฟเข้ากับกระบวนการดอง หมัก บ่ม และดรายเอจ เพื่อยกระดับรสชาติและเนื้อสัมผัสให้ลุ่มลึกยิ่งขึ้น
แนวคิดของ แซฟฟรอน กริลล์ ยังหยั่งรากจากความสัมพันธ์ของคนไทยกับไฟในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ครัวในบ้าน อาหารในตลาดริมน้ำ ไปจนถึงเมนูพิเศษเพื่อการเฉลิมฉลองในงานเทศกาล เมนูซิกเนเจอร์ถ่ายทอดแรงบันดาลใจเหล่านี้ผ่านการนำเสนอร่วมสมัย อาทิ เนื้อปลาดุกย่างกับนํ้าปลาหวานและผักกูด ยำขนมจีนแซลมอนย่าง ไข่มดแดงคั่วเนื้อดิบ เนื้อสันนอกย่าง 3 นาที ราดนํ้ามันกระเทียม ปลาจาระเม็ดหมักหมักเครื่องนํ้าพริกตาแดงนครสวรรค์ย่าง ข้าวโพดเทียนย่างนํ้าผึ้งดอกลำไย และไอศกรีมข้าวโพดย่าง และอีกมากมาย
แซฟฟรอน กริลล์ มอบประสบการณ์การรับประทานอาหารที่รวบรวมภูมิปัญญาจากทั้งสี่ภาคของไทย ตั้งแต่ความหอมสดชื่นของสมุนไพรภาคเหนือ ความเผ็ดร้อนและกลิ่นข้าวคั่วของภาคอีสาน ความจัดจ้านจากอาหารทะเลและเครื่องเทศของภาคใต้ ไปจนถึงรสชาติละมุนกลมกล่อมแบบภาคกลาง ผ่านการย่างที่ไม่ได้เป็นเพียงเทคนิคการปรุงเท่านั้น แต่คือวิถีด้านการกินและการทำครัวที่สร้างแรงบันดาลใจและความใคร่รู้ พร้อมกับสร้างความประทับใจที่ตราตรึงยาวนาน แม้เปลวไฟจะมอดดับไปแล้ว
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 0-2679-1200 หรืออีเมล์ hostesses-bangkok@banyantree.com
