BSA ผนึกพันธมิตร จัดงาน “Disruptors #2” เชื่อมต่อเครือข่ายสตาร์ทอัพไทยกว่า 200 ราย

สมาคมสตาร์ทอัพกรุงเทพฯ (Bangkok Startup Association: BSA) เดินหน้าส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ผ่านการสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาศักยภาพอย่างยั่งยืน ล่าสุด สมาคมฯ ร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำ ได้แก่ LINE SCALE UP, Krungsri Finnovate, Stripe Thailand, Soma Health และ The Freedom Dollar เตรียมจัดงาน “Disruptors #2: The Haunted Anti-Networking Night” โดยมุ่งเชื่อมต่อเครือข่ายสตาร์ทอัพ นักลงทุน และครีเอทีฟกว่า 200 คนจากวงการนวัตกรรมไทย เปิดโอกาสสร้างคอนเน็กชันเชิงธุรกิจอย่างแท้จริง พร้อมแลกเปลี่ยนแนวคิด แรงบันดาลใจ และมุมมองใหม่ๆ จุดประกายโอกาสทางธุรกิจในอนาคต
งาน Disruptors #2: The Haunted Anti-Networking Night โดดเด่นจากกิจกรรมเน็ตเวิร์กกิ้งทั่วไป ด้วยแนวคิด “The Haunted Anti-Networking” ที่เน้นบรรยากาศเป็นกันเอง เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานสนทนาและสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นธรรมชาติ ท่ามกลางวิวสวยบนชั้นดาดฟ้า พร้อมอาหารและเครื่องดื่มพรีเมียมเสิร์ฟตลอดงาน โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 29 ตุลาคม 2568 เวลา 18.00 น. ณ ชั้นดาดฟ้า Flamenco Bangkok, EmQuartier
บิลลี่ ฟาน เดอร์ ลู ประธานสมาคมสตาร์ทอัพกรุงเทพฯ (BSA) กล่าวว่า งาน Disruptors ครั้งแรกได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากผู้ก่อตั้ง นักลงทุน และผู้เชี่ยวชาญในวงการนวัตกรรม ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการต้องการเวทีสำหรับเชื่อมโยงและสร้างโอกาสทางธุรกิจอย่างแท้จริง BSA ในฐานะสมาคมไม่แสวงหากำไรที่ขับเคลื่อนโดยผู้ประกอบการ ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 1,300 ราย และจัดกิจกรรมส่งเสริมเครือข่ายและนวัตกรรมมากกว่า 24 ครั้งต่อปี สมาคมฯ ยังคงมุ่งมั่นช่วยลดอุปสรรคให้ผู้ประกอบการ พร้อมผลักดันวงการสตาร์ทอัพไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในกรุงเทพมหานคร และขยายสู่ระดับอาเซียน งาน Disruptors #2 จึงเป็นการต่อยอดความสำเร็จครั้งแรก เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสร้างเครือข่ายเชิงลึกและผลักดันนวัตกรรมในกรุงเทพฯ อย่างแท้จริง”
ศิรัญญา บัณฑรวรพันธุ์, Director of Corporate Strategy & Incubation, LINE Thailand (LINE SCALE UP) กล่าวถึงมุมมองด้านการสนับสนุนผู้ก่อตั้งไทยว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้สนับสนุนงานเน็ตเวิร์กกิ้งของ BSA เพราะสอดคล้องกับพันธกิจของเราที่มุ่งเสริมความแข็งแกร่งให้วงการสตาร์ทอัพไทย ผ่านโปรแกรม LINE SCALE UP เรามีเป้าหมายเสริมศักยภาพผู้ก่อตั้งไทยด้วยเครื่องมือ ความเชี่ยวชาญ และชุมชนที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถขยายธุรกิจไปได้ไกลเกินขอบเขต นวัตกรรมจะเติบโตได้เมื่อเกิดการร่วมมือกับโอกาส และเราภูมิใจที่ได้ยืนเคียงข้างผู้สร้างสรรค์ที่กล้าคิด เพื่อร่วมสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งและมีผลกระทบต่อวงการนวัตกรรมของไทย”
ปาลิดา อธิศพงศ์, Acting Managing Director, Krungsri Finnovate กล่าวในทำนองเดียวกันว่า “Krungsri Finnovate เราเชื่อในการสร้างโอกาสให้ผู้ก่อตั้งสามารถขยายธุรกิจข้ามพรมแดน และสร้างผลกระทบอย่างยั่งยืนต่อวงการสตาร์ทอัพในภูมิภาคอาเซียน”
เมย์ ศักดานุรักษ์, Market Lead for Commercial and SSMB, Stripe Thailand กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้สนับสนุนงาน Disruptors #2 ของ BSA เพราะสอดคล้องกับพันธกิจในการเสริมความแข็งแกร่งให้ระบบดิจิทัลของไทย ที่ Stripe เราเชื่อว่าการชำระเงินที่ราบรื่นช่วยให้ผู้ก่อตั้งสร้างสรรค์ นวัตกรรม และแข่งขันในระดับโลก เป้าหมายของเราคือช่วยผู้ประกอบการไทยเปลี่ยนไอเดียกล้า ๆ ให้กลายเป็นผลลัพธ์จริง ด้วยโครงสร้างพื้นฐานด้านการเงิน เครื่องมือ และชุมชนที่ช่วยให้เติบโตอย่างไร้ขีดจำกัด เมื่อการชำระเงินง่ายขึ้น ความเป็นไปได้ก็ไม่มีที่สิ้นสุด”
ณัฐพล กิตติชัยวงศ์, Founder & CEO, Soma Health กล่าวถึงมุมมองด้านสุขภาพว่า “รันเวย์ที่แท้จริงคือสุขภาพ เราช่วยผู้ก่อตั้งลดความเครียดสะสมและเพิ่มศักยภาพ ผ่านข้อมูลเชิงลึกด้านการนอน การฟื้นฟู และการฝึกอบรม นี่จึงเป็นเหตุผลที่ Soma สนับสนุนงาน Disruptors สำหรับผู้ประกอบการ ให้ผู้ก่อตั้งเข้าถึงเครื่องมือและข้อมูลเชิงนวัตกรรมด้านสุขภาพ เช่น ข้อมูลพันธุกรรม การตรวจเลือด และอุปกรณ์สวมใส่ โดยไม่ต้องคาดเดาหรือเกิดความเครียด”
ทีม The Freedom Dollar กล่าวในมุมมองด้าน Web3 และความเป็นอิสระทางการเงินว่า “Freedom Dollar ก่อตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาใหญ่ในวงการคริปโต ที่เหรียญบางประเภทอาจถูกระงับหรือใช้งานไม่ได้ตามใจผู้พัฒนา ด้วย fUSD เราพัฒนาตัวเหรียญที่ผู้ถือสามารถใช้จ่ายและโอนได้อย่างเต็มที่ โดยไม่มีใครควบคุมหรือแช่แข็ง เราภูมิใจที่ได้สนับสนุนงานนี้ เพราะสอดคล้องกับพันธกิจของเราในการมอบความเป็นอิสระทางการเงินที่แท้จริงให้กับผู้คน”
ภายในงาน“Disruptors #2: The Haunted Anti-Networking Night” จะได้พบกับกิจกรรม Live Music, Photobooth, Signature Cocktails และเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างเครือข่าย และเชื่อมต่อกับนักลงทุน พันธมิตร และผู้ทรงอิทธิพลในวงการสตาร์ทอัพ โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทางเว็บไซต์ของ Bangkok Startup Association (BSA): https://luma.com/haunted-disruptors
ทั้งนี้ สมาคมการค้าบางกอก สตาร์ทอัพ หรือ BSA (Bangkok Startup Association) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ขับเคลื่อนโดยผู้ประกอบการและผู้มีส่วนร่วมในระบบสตาร์ทอัพอย่างแท้จริง มีเป้าหมายเพื่อรวมพลังและส่งเสริมผู้ประกอบการงสตาร์ทอัพในประเทศไทย ผ่านกิจกรรมทั้งออนไลน์และออฟไลน์ BSA ทำหน้าที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการงสตาร์ทอัพ นักลงทุน ที่ปรึกษา พันธมิตรจากภาคธุรกิจและภาครัฐ ตลอดจนผู้ให้บริการที่ผ่านการคัดสรรอย่างเข้มงวด โดยเราจัดกิจกรรมมากกว่า 24 ครั้งต่อปี BSA มีพันธกิจในการลดอุปสรรคของผู้ประกอบการ และช่วยให้พวกเขาเติบโตอย่างยั่งยืน