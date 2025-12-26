ทุ่งดอกไม้ป่าแห่งอุบลราชธานี ดอกไม้งามตามรอยเสด็จ

แดดยามสายในฤดูหนาวเจิดจ้าไปทั่วพลาญหินอันกว้างใหญ่ มองผิวเผินเห็นทุ่งหญ้าแห้งที่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองปกคลุมไปบนหินทรายสีน้ำตาลเข้ม แต่เมื่อสังเกตให้ดีในรายละเอียด จะมองเห็น “ดอกไม้ป่า” ที่บานสะพรั่งฉายความสดใสราวกับผืนพรมอันเป็นความงามของฤดูหนาวในผืนป่า
ในช่วงปลายฝนต้นหนาว ผืนป่าเต็งรังในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีภูมิทัศน์แบบพลาญหิน หรือลานหินกว้างใหญ่ปกคลุมไปด้วยทุ่งหญ้าที่ซ่อนความงดงามน่าค้นหาเอาไว้จาก “ดอกหญ้าเล็กๆ” ซึ่งในวันนี้เป็นที่รู้จักกันในนามทุ่งดอกไม้ป่านานาพันธุ์ และเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ รวมทั้งยังเป็นเส้นทางตามรอยเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ชาวอุบลราชธานียังรำลึกถึงอยู่เสมอ เมื่อครั้ง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรศึกษาพันธุ์ดอกไม้ป่าเป็นการส่วนพระองค์ ทรงมองเห็นคุณค่าของพรรณพฤกษาในผืนป่า และความสนพระราชหฤทัยได้นำไปสู่การพระราชทานนามอันเป็นสิริมงคลแก่พรรณไม้หลายชนิด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการอนุรักษ์พืชพันธุ์เหล่านั้นให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไป
พระองค์ทรงเสด็จมาอุทยานแห่งชาติผาแต้ม พร้อมทั้งทรงพระราชทานนามดอกไม้ป่าไว้ 5 ชนิด ได้แก่ “ทิพเกสร" (หญ้าฝอยเล็ก) ดอกสีชมพูอมม่วงอ่อน, “ดุสิตา” (หญ้าข้าวก่ำน้อย, หญ้านกขาบ) ดอกสีม่วงเข้ม, “สร้อยสุวรรณา” (หญ้าสีทอง) ดอกสีเหลืองเข้ม, “สรัสจันทร” (หญ้าหนวดเสือ, กล้วยมือนาง) ดอกสีม่วงอ่อนแกมน้ำเงิน และ “มณีเทวา" (กระดุมเงิน, หญ้าหัวหงอก, หญ้าผมหงอก, จุกนกยูง, หญ้าดอกขาว) ดอกสีขาวนวล
ดอกไม้ในทุ่งหญ้าจากผืนป่าแล้งผลัดใบในฤดูหนาวที่สมัยก่อนไร้ผู้คนให้ความสนใจ จึงกลายเป็นเส้นทางท่องเที่ยวศึกษาพันธุ์ดอกไม้ในธรรมชาติที่สำคัญและได้รับความนิยมจวบจนทุกวันนี้
สำหรับเส้นทางตามรอยเสร็จเพื่อชื่นชมดอกไม้นามพระราชทานในจังหวัดอุบลราชธานี มีแหล่งท่องเที่ยวสองแห่งที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ได้แก่ “วนอุทยานน้ำตกผาหลวง” กับ “ทุ่งดอกไม้ป่า น้ำตกสร้อยสวรรค์” (อุทยานแห่งชาติผาแต้ม) ซึ่งช่วงเวลาของการชมทุ่งดอกไม้ป่าทั้งสองแห่ง อยู่ระหว่างเดือนตุลาคมไปจนถึงปลายเดือนมกราคม
วนอุทยานน้ำตกผาหลวง: ดอกไม้งามบนพลาญหิน
“น้ำตกผาหลวง" หรือที่ภาษาถิ่นเรียกว่า “น้ำตกผาแซ” เป็นน้ำตกสูงประมาณ 20 เมตร ต้นน้ำจากลำธารบนภูหลวง ไหลลงเป็นม่านน้ำผ่านเวิ้งถ้ำเพิงผาที่ซุกซ่อนอยู่ด้านหลัง สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล
แม้ว่าในช่วงฤดูหนาว สายน้ำลดน้อยลงจนอาจเหือดแห้งไป แต่วนอุทยานแห่งนี้ ยังคงน่าเที่ยว เพราะเป็นช่วงเวลาของมวลหมู่ดอกไม้ป่าบนพลาญหิน (ลานหิน) บนยอดภูหลวงออกดอกเบ่งบานสะพรั่งฉายความงดงามไปบนลานกว้างใหญ่ให้นักสำรวจลงไปก้มๆเงยๆค้นหาความงามเล็กจิ๋วที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
เส้นทางชมดอกไม้นั้น สำหรับมือใหม่และมีเวลาจำกัด ให้เริ่มต้นบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เดินเท้าไปตามถนนคอนกรีตประมาณ 3 กิโลเมตร ถนนที่ถูกสร้างไว้สลับไปกับแนวหินตามธรรมชาติไต่ระดับความสูงไปเรื่อยๆ สู่ยอดภู แต่ความยากลำบากของเส้นทางจัดว่าอยู่ในระดับมือใหม่เริ่มต้น มีบางจุดที่ลาดชันบ้างแต่ก็ไม่ยากเกินไป เด็กเล็กหรือแม้แต่ผู้สูงอายุ สามารถเดินลัดเลาะในเส้นทางนี้ได้ (แต่แนะนำว่า ต้องมีผู้ติดตามไปช่วยดูแล)
เมื่อเดินขึ้นไปบนพลาญหินกว้างใหญ่สุดสายตา เดินต่อไปตามเส้นทางที่มีสัญลักษณ์ธงกับริบบิ้นสีเหลือง ประดับไว้ให้เห็นเป็นระยะ ประมาณ 500 เมตรก็ถึงจุดหมายแรก คือ “ทุ่งเล็ก” (พื้นที่ประมาณ 3 ไร่) มีดอกไม้ป่าขนาดจิ๋วนานาพันธุ์ให้ชม จากนั้นเดินต่อไปอีกราว 800 เมตร ผ่านเส้นทางป่าเต็งรังกับลานหิน ไปถึง “ทุ่งใหญ่” (พื้นที่ประมาณ 12 ไร่) ซึ่งเป็นแหล่งดอกไม้ป่าเต็มพื้นที่ราวกับผืนพรมสีม่วงสีเหลืองน่าประทับใจ ซึ่งบริเวณดังกล่าว มักนิยมเป็นจุดแวะพักรับประทานอาหารของเหล่านักท่องเที่ยว ไปพร้อมกับการถ่ายภาพ และชมความงามของทุ่งดอกไม้
สำหรับใครที่มีเวลาและเรี่ยวแรงเหลือ สามารถเดินไปชมบริเวณเนินผาของน้ำตก โถงถ้ำต่างๆ และเดินเป็นเส้นวงกลมเพื่อสำรวจผืนป่าเพิ่มเติมได้ แต่หากใครมีเวลาน้อย ขากลับก็เพียงเดินย้อนกลับมาตามเส้นทางเดิม
วนอุทยานน้ำตกผาหลวง
ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูโหล่น พื้นที่บ้านนาเลิน ต.นาเลิน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี โทร. 094 398 9398, 080-2797459
ทุ่งดอกไม้ป่า น้ำตกสร้อยสวรรค์: ตามรอยเสด็จ สมเด็จพระพันปีหลวง
น้ำตกสร้อยสวรรค์ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่สูงประมาณ 30 เมตร เกิดจากลำน้ำห้วยสร้อยและแซไผ ไหลตกจากยอดเขาแล้วไหลมาบรรจบกัน มองดูลักษณะคล้ายสายสร้อย จึงได้ชื่อว่า “น้ำตกสร้อยสวรรค์” ตั้งอยู่ห่างจากจุดชมภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ผาแต้มประมาณ 15 กิโลเมตร
เมื่อครั้ง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพันธุ์ดอกไม้ป่า เป็นการส่วนพระองค์ ณ บริเวณทุ่งดอกไม้ป่า หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติผาแต้ม หน่วยที่ 1 (สร้อยสวรรค์) จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2548
พระองค์ทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้ช่วยกันอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ เพื่อให้ดอกไม้ป่าเหล่านี้คงอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน พระราชดำรัสนั้นยังคงก้องอยู่ในหัวใจของผู้พิทักษ์ผืนป่าทั่วประเทศ เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนเห็นคุณค่าของความงามเล็ก ๆ ที่ธรรมชาติได้มอบให้ และดอกไม้นามพระราชทาน ก็กลายเป็นดอกไม้ที่คนไทยให้ความสนใจไปท่องเที่ยวตามรอยเสด็จ
สำหรับ “ทุ่งดอกไม้ป่า น้ำตกสร้อยสวรรค์” เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะสั้น เรียบง่าย นักท่องเที่ยวสามารถเดินลัดเลาะผ่านน้ำตกเพื่อเดินชมลานดอกไม้ได้โดยมีป้ายบอกทางตลอดเส้นทาง นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติของพันธุ์ดอกไม้ป่าจำพวกดอกหญ้า และพืชล้มลุกจำพวกกินแมลงมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย
ทุ่งใหญ่ที่สุดซึ่งเป็นไฮไลต์นั้น ละลานตาไปด้วยดอกไม้ป่านานาชนิด ขนาดเล็กจิ๋วแต่หากมองด้วยความใกล้ชิด หรือใครมีอุปกรณ์ถ่ายภาพแนวมาโคร จะค้นพบความน่าตื่นตาตื่นใจในความงดงามของดอกไม้อย่างน่าอัศจรรย์
“ทุ่งดอกไม้ป่า น้ำตกสร้อยสวรรค์”
ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้ม ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี สอบถาม โทร.0-4525-2581