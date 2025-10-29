"บุปผาราชินี"ทุ่งดอกไม้ป่านามพระราชทานพระพันปีหลวงตระการตาที่อุบลฯ

อุบลราชธานี-“บุปผาราชินี” ทุ่งดอกไม้ป่านามพระราชทานจาก “พระพันปีหลวง” บานสะพรั่งบนวนอุทยานน้ำตกผาหลวง จ.อุบลราชธานี ผลแห่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้ม
นักท่องเที่ยวชาวจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมายังวนอุทยานน้ำตกผาหลวง ตำบลนาเลิน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูโหล่นในท้องที่ ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร และตำบลนาเลิน ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อมาชมความงดงามของดอกไม้นามพระราชทาน ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานนามมงคลให้ 5 ชนิด
เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรและทรงศึกษาพันธุ์ดอกไม้ป่า ณ บริเวณทุ่งดอกไม้ป่า หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติผาแต้ม หน่วยที่ 1 (สร้อยสวรรค์) จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พุทธศักราช 2548 และทรงพระราชทานนามดอกไม้ป่า 5 ชนิด ได้แก่ สร้อยสุวรรณา ดุสิตา ทิพเกสร สรัสจันทร มณีเทวา
ดอกดุสิตา พันธุ์ไม้พระราชทานนาม มีสีม่วงเข้มถึงน้ำเงินจากทุ่งดอกไม้ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพืชกินแมลง มณีเทวา (กระดุมเงิน) เป็น ดอกสีขาว พบตามลานหินชุ่มน้ำ และที่โล่งน้ำขังตามชายป่าโปร่ง สร้อยสุวรรณา พันธุ์ไม้พระราชทานนาม มีสีเหลืองทอง เป็นพืชกินแมลง มีสรรพคุณแก้ไข้ บำรุงเลือด รักษาโรคระบบทางเดินปัสสาวะ
ทิพเกสร พันธุ์ไม้พระราชทานนาม สีม่วงอ่อนแกมชมพู พบขึ้นอยู่ตามบริเวณลานหินทรายน้ำขังและพื้นที่โล่งชุ่มน้ำเป็นไม้กินแมลงขนาดเล็ก สรัสจันทร เป็นไม้ล้มลุกขนาดเล็ก สีชมพูจนถึงสีม่วงอ่อนอมฟ้า พบบริเวณทุ่งหญ้าริมหนองน้ำ หรือพื้นที่ชุ่มน้ำและบริเวณชายป่าโปร่ง
โดยที่วนอุทยานน้ำตกผาหลวง มีแปลงดอกไม้ 2 แปลง มีการตั้งชื่อแปลงดอกไม้ป่าตามขนาดของพื้นที่ แปลงทุ่งใหญ่มีพื้นที่ 30 ไร่ ซึ่งเวลาออกดอกของดอกไม้ป่า จะออกพร้อมกันและจะออกสลับสีกัน ทำให้มองคล้ายกับภาพสีน้ำมัน เต็มทั่วทั้งพื้นที่ 10 ไร่ ส่วนแปลงเล็กมีพื้นที่ประมาณ 2 ไร่ จะออกดอกพร้อมกันกับแปลงใหญ่
ซึ่งดอกไม้ป่าเหล่านี้จะบานสะพรั่งเต็มที่ในช่วงปลายเดือนตุลาคม ถึง ปลายเดือนธันวาคม ของทุกปี
นางพัชรี พิลากุล อายุ 61 ปี ข้าราชการบำนาญ เปิดเผยว่าตนเองเดินทางมาจากจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งใจเดินทางมาชมดอกไม้นามพระราชทาน ที่พระพันปีหลวง พระราชทานนามไว้โดยเฉพาะ เพราะตนเองรู้สึกเสียใจกับการจากไปของพระองค์ท่าน
เนื่องด้วยตนเป็นข้าราชการครูในโรงเรียนของสมเด็จย่า ก็จะได้รับเสด็จพระพันปีหลวง บ่อยครั้ง ตนเองประทับใจในองค์พระพันปีหลวง เนื่องจากพระองค์ท่านน่ารัก เป็นกันเองไม่ถือพระองค์ ตนเองได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดพระองค์ท่าน เพราะจะต้องคุมเด็กนักเรียนในการรับเสด็จ อีกทั้งพระองค์ท่านยังมุ่มมั่นในดูแลประชาชน มักจะสอบถามเรื่องผ้าไหมและส่งเสริมเรื่องผ้าไหมให้กับชาวบ้าน