พิชิตความท้าทาย “สันหนอกวัว” สวรรค์ลับยอดเขา เส้นทางเดินป่า 9 กม. ชมทะเลหมอก–แสงทอง 360 องศา

กาญจนบุรี – ปลายปีนี้นักท่องเที่ยวสายผจญภัยและผู้รักธรรมชาติ เตรียมสัมผัสประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิต กับการพิชิต “สันหนอกวัว” ยอดเขาสูงตระหง่านในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี จุดหมายในฝันของนักเดินป่าที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามระดับตำนาน ท่ามกลางทะเลหมอกและทัศนียภาพ 360 องศา
นายโดม จันทร์สุวรรณ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม เปิดเผยว่า “สันหนอกวัว” เป็นยอดเขาที่มีลักษณะคล้ายหนอกวัว อันเป็นที่มาของชื่อ ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางราว 1,767 เมตร และถือเป็นหนึ่งในยอดเขาที่สูงที่สุดของจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการยกย่องจากนักเดินป่าว่าเป็นเส้นทางที่ต้องมาเยือนให้ได้สักครั้งในชีวิต
เส้นทางเดินป่าระยะทางกว่า 9 กิโลเมตร แม้จะเป็นความท้าทาย แต่ตลอดทางเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของป่าดิบชื้น พันธุ์ไม้นานาชนิด ลำธารเล็กๆ หน้าผา และจุดพักชมวิวที่เผยให้เห็นความงามของธรรมชาติในแต่ละระดับความสูง รวมถึงดอกไม้ป่าและผีเสื้อหลากสีสัน สร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้เดินทาง
เมื่อขึ้นถึงจุดชมวิวบนยอดสันหนอกวัว นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับทะเลหมอกที่ลอยปกคลุมหุบเขา มองเห็นแนวเทือกเขาสลับซับซ้อนทอดยาวสุดสายตา ในยามเช้า แสงแรกของวันจะส่องกระทบผืนป่าเปลี่ยนเป็นสีทองอย่างงดงาม ขณะที่ช่วงเย็นบรรยากาศจะเงียบสงบและโรแมนติก เป็นภาพความประทับใจที่ยากจะลืมเลือน
แม้เส้นทางจะต้องอาศัยความอดทนและกำลังกาย แต่รางวัลปลายทางคือทิวทัศน์อันงดงามเกินคำบรรยาย ความเหนื่อยล้าจะหายไปทันทีเมื่อได้ยืนอยู่บนยอดเขา พร้อมความภาคภูมิใจที่ได้พิชิตขีดจำกัดของตนเอง
ทั้งนี้ ผู้สนใจพิชิตสันหนอกวัวส่งท้ายปี สามารถติดต่อสอบถามและจองการเดินป่าได้ที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม โทรศัพท์ 0-3451-0431 ในวันและเวลาราชการ 09.00–16.30 น. โดยขอแนะนำให้เตรียมความพร้อมด้านร่างกาย ศึกษาเส้นทาง และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ เพื่อความปลอดภัยและประสบการณ์การท่องเที่ยวที่น่าประทับใจ