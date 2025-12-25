ททท. ร่วมกับพันธมิตร จัดโครงการ “Amazing Hatyai Happy Bus” นั่งฟรีในเมืองหาดใหญ่

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จับมือ หอการค้าจังหวัดสงขลา และ YEC Songkhla ร่วมกับภาคีเครือข่าย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา และสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา ร่วมเติมรอยยิ้ม ส่งต่อความสุขแก่ชาวหาดใหญ่ ด้วยโครงการ “Amazing Hatyai Happy Bus” จัดบริการรถโดยสารสาธารณะฟรีในเขตเมืองหาดใหญ่ 2 เส้นทางหลัก ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2568 – 28 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่ออำนวยความสะดวก เสริมความคล่องตัวด้านการเดินทาง สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงฟื้นฟูเมือง หลังเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในจังหวัดสงขลา
นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมา ได้ส่งผลให้ยานพาหนะของประชาชนและผู้ประกอบการบางส่วนได้รับความเสียหาย ขณะเดียวกัน สภาพการจราจรและการเดินทางภายในเมืองในช่วงฟื้นฟูยังขาดความคล่องตัว ซึ่งอาจกระทบต่อประสบการณ์การเดินทาง ตลอดจนความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและใช้ชีวิตในเขตเมืองหาดใหญ่ ประกอบกับหาดใหญ่ถือเป็นเมืองหลักด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคใต้ตอนล่าง เป็นจุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ที่นิยมใช้ระบบขนส่งสาธารณะเป็นหลัก การขาดแคลนระบบขนส่งมวลชนภายในเมืองจึงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลง และทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ล่าช้ากว่าที่ควร
ด้วยเหตุนี้ ททท. จึงได้ร่วมกับหอการค้าจังหวัดสงขลา และ YEC Songkhla พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย สนับสนุนการดำเนินโครงการ Amazing Hatyai Happy Bus โดยให้บริการรถโดยสารมินิบัสมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก จำนวน 4 คัน (ขนาด 20 ที่นั่ง) ใน 2 เส้นทางหลักภายในเขตเมืองหาดใหญ่ ได้แก่
เส้นทางที่ 1 สถานีรถไฟหาดใหญ่–มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครอบคลุมโรงแรม แหล่งท่องเที่ยว และจุดสำคัญในเขตเมือง
ส้นทางที่ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์–วงเวียนน้ำพุ–สถานีรถไฟหาดใหญ่ ซึ่งครอบคลุมย่านการค้าและแหล่งเศรษฐกิจใจกลางเมือง
โดยให้บริการระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2568 -28 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 06.00–19.00 น. ด้วยความถี่ทุก 1 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถติดตามตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ผ่านทางเว็บไซต์ https://schoolbustracking.one.th/user-tracking เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า โรงแรม และสถานประกอบการต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย พร้อมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรยากาศการท่องเที่ยวในพื้นที่
โครงการ Amazing Hatyai Happy Bus ถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญในการฟื้นฟูเมืองหาดใหญ่ ทั้งในมิติการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชน พร้อมตอกย้ำความพร้อมของเมืองในการกลับมาต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้ง โดยคาดว่าจะมีผู้ใช้บริการตลอดโครงการไม่น้อยกว่า 15,000 คน
นอกจากโครงการดังกล่าวแล้ว ททท. ยังได้วางแผนโครงการฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังอุทกภัย ภายใต้แนวคิด “Smile@Hatyai คืนรอยยิ้มให้ชาวหาดใหญ่” โดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัย และเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผ่านการสื่อสารฟื้นฟูภาพลักษณ์ย่านการค้าและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่เมืองหาดใหญ่ ควบคู่กับการจัดกิจกรรมและอีเวนต์สร้างบรรยากาศการท่องเที่ยว การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดร่วมกับสายการบิน การขยายกลุ่มตลาดไมซ์ (MICE) รวมถึงกระตุ้นไทยเที่ยวไทย เพื่อเร่งขับเคลื่อนให้หาดใหญ่กลับมามีชีวิตชีวา และพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มศักยภาพอีกครั้ง
