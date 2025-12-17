หาดใหญ่ไม่ถอย! รัฐ–เอกชน–มหาวิทยาลัย ขับเคลื่อน HATYAI RISE UP ฟื้นเมืองอย่างยั่งยืน

หลายเครือข่ายรวมตัว ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม HATYAI RISE UP เพื่อฟื้นฟูเมืองหาดใหญ่ วางแผนฟื้นเศรษฐกิจเมือง และการท่องเที่ยว
เครือข่ายสถานศึกษา นำโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ผนึกกำลังกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) หอการค้าจังหวัดสงขลา สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา และหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ พร้อมชุมชนชาวหาดใหญ่ ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม HATYAI RISE UP เพื่อฟื้นฟูเมืองหาดใหญ่หลังอุทกภัยครั้งรุนแรง มุ่งคืนความสะอาด ความปลอดภัยและเศรษฐกิจท้องถิ่น ให้กลับมาอย่างยั่งยืน
แผนปฏิบัติการแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ฟื้นฟูพื้นที่ (20 ธันวาคม 2568) จัดการขยะ-แต่งแต้มเมือง city cleaning ทำความสะอาด สร้างเมืองให้มีสีสัน ระยะที่ 2 ฟื้นใจผู้คน (25–31 ธันวาคม 2568) จิตอาสา–ช่วยเหลือชุมชน–รณรงค์ร่วมแรง และระยะที่ 3 ฟื้นเศรษฐกิจเมือง (ม.ค.– เม.ย. 2569) ฟื้นธุรกิจ ร้านค้า และการท่องเที่ยว
ดีเดย์ City Cleaning 20 ธันวาคมนี้ ตั้งเป้าจิตอาสาร่วมงานกว่า 5,000 คน แบ่งพื้นที่ทำงานเป็นโซนตามหน่วยงานและเครือข่ายอาสาสมัคร เพื่อให้เป็นระบบ ระเบียบ รวดเร็วและเกิดผลชัดเจนร่วมกัน
โดย ททท. รับหน้าที่ดูแลในพื้นที่ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 2 3 และมูลนิธิจงฮั่วสงเคราะห์ฯ
ขอเชิญชวนชาวไทยหัวใจจิตอาสา ร่วมใจแสดงพลัง "HATYAI RISE UP" เพื่อเร่งฟื้นฟูเมืองเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้รูปแบบ "กลางคืนสร้างสรรค์ กลางวันสร้างเมือง" ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย
"ล้างเมือง" ให้สะอาด
"สร้างเมือง" ให้มีเสน่ห์
"ทำเมือง" ให้ปลอดภัย
"เปลี่ยนเมือง" ให้น่าจดจำ
"ปลูกเมือง" ให้ร่มเงา
วันที่ 20 ธันวาคม 2568
ลงทะเบียนเวลา 07.00 น. ณ ลานเสาธง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ตรงข้ามลานพระบิดา) หรือ บริเวณหน้างาน (ณ พื้นที่จัดกิจกรรมตามพื้นที่ลงทะเบียน)
ระยะเวลาปฏิบัติภารกิจ 08.00 - 16.00 น.
มีการจัดเตรียม หมวก ริสแบรนด์ และบริการอาหารเครื่องดื่มฟรี ให้แก่อาสาสมัครทุกท่าน
เชิญมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพลิกฟื้นเมืองและร่วมบันทึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของหาดใหญ่ไปด้วยกัน
**เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 19 ธันวาคม 2568 ผ่าน https://race.thai.run/hatyairiseup
