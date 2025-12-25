"ห้องอาหาร ซัมเมอร์ พาเลซ" ชวนชิมติ่มซำตำรับฮ่องกงเมนูใหม่

ห้องอาหาร ซัมเมอร์ พาเลซ แนะนำติ่มซำตำรับฮ่องกงเมนูใหม่ให้บริการทุกวันทั้งมื้อกลางวันและมื้อค่ำ “อาหารจีนตำรับฮ่องกงส่งตรงสู่ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ สัมผัสรสชาติอาหารกวางตุ้งอย่างแท้จริง”
ห้องอาหาร ซัมเมอร์ พาเลซ (Summer Palace) โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ (InterContinental Bangkok) ห้องอาหารจีนที่ให้บริการอาหารกวางตุ้งต้นตำรับจากฮ่องกง ส่งตรงสู่ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ ขอเชิญทุกท่านมาลิ้มรสติ่มซำเมนูใหม่ รังสรรค์โดยเชฟชาวฮ่องกง เชฟ ซุย วิง เหยา (Shui Wing Yau) หัวหน้าพ่อครัวประจำห้องอาหาร ซัมเมอร์ พาเลซ และเชฟ พุย ควน ฉาน (Pui Kwan Chan) เชฟติ่มซำ ที่ได้นำรสชาติอาหารกวางตุ้งแบบฮ่องกงมาให้บริการทุกท่านถึงใจกลางเมืองกรุงเทพฯ ทั้งแบบ ออ ยู แคน อีท (All-you-can-eat Dim Sum) เพื่อให้ทุกท่านอิ่มอร่อยอย่างไม่จำกัด หรือติ่มซำจานเดี่ยว (À La Carte Dim Sum) โดยติ่มซำเมนูใหม่จะพร้อมให้บริการตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2569 เป็นต้นไป
ติ่มซำถือเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมด้านอาหารอันมีเอกลักษณ์ จุดเริ่มต้นมาจากมณฑลกวางตุ้งตั้งแต่สมัยโบราณที่ให้บริการติ่มซำในโรงน้ำชาเพื่อต้อนรับนักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลก และได้สืบทอดวัฒนธรรมนี้มาอย่างยาวนานจากรุ่นสู่รุ่น ในปัจจุบันเรามักจะได้ลิ้มรสชาติของติ่มซำในหลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้น ผ่านกรรมวิธีนึ่ง อบ ทอด และผัด โดยที่ห้องอาหาร ซัมเมอร์ พาเลซ ได้คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยมอย่างใส่ใจ ปรุงเป็นติ่มซำหลากชนิดให้บริการแบบ ออ ยู แคน อีท โดยมี ฮะเก๋ากุ้ง (Ha Gao) ขนมจีบหมูเห็ดชิตาเกะ เป็นติ่มซำยอดนิยมตลอดกาลที่ขาดไม่ได้ รวมไปถึง ซี่โครงหมูนึ่งเต้าซี่ กุยช่ายนึ่งไส้กุ้ง และลูกชิ้นเนื้อนึ่ง ซึ่งเป็นติ่มซำที่คนไทยชื่นชอบ
นอกจากนั้นยังมีติ่มซำประเภทนึ่ง ทอด อบ และผัด รายการใหม่น่ารับประทานอีกหลายชนิดให้เลือกรับประทานอย่างไม่จำกัด อาทิ ก๋วยเตี๋ยวหลอดไส้กุ้งซากุระราดซอสสูตรพิเศษ แป้งข้าวเหนียวทอดไส้หมู พายทะเลสไตล์ฮ่องกง เกี๊ยวเห็ดทรัฟเฟิลไส้ผักรวม สูตรเฉพาะที่มีรสชาติกลมกล่อมลงตัวไม่เหมือนใคร ขนมผักกาดผัดซอสเอ็กซ์โอสูตรพิเศษ และอื่น ๆ อีกมากมาย
นอกเหนือจากติ่มซำรายการใหม่ที่เชฟได้เพิ่มในเมนูเพื่อให้ทุกท่านได้เลือกรับประทานได้อย่างไม่จำกัดแล้ว ยังมีอาหารเรียกน้ำย่อย ซุป อาหารจานหลัก และขนมหวาน ให้เลือกรับประทานได้ประเภทละ 1 รายการต่อท่าน ซึ่งเชฟได้เพิ่มรายการอาหารจีนสไตล์กวางตุ้งยอดนิยมมาให้เลือกสรร เริ่มจากอาหารประเภทเรียกน้ำย่อย อาทิ เป็ดย่าง หมูกรอบซอสมัสตาร์ด หมูแดงฮ่องกงเนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำ ไก่แช่เหล้า ไก่ซอสเสฉวน ส่วนซุปให้เลือกจากซุปเสฉวน ซุปเยื่อไผ่ตุ๋นกับเห็ดมัตสึทาเกะและเห็ดหอมญี่ปุ่น หรือซุปข้าวโพดเนื้อปูและเห็ดหูหนูขาว ส่วนอาหารจานหลัก มีอาหารน่ารับประทานอาทิ ข้าวผัดหยางโจว และบะหมี่อีฟูซอสงาเป็ดย่าง สุดท้ายขนมหวานเลือกได้ระหว่าง สาคูส้มโอครีมน้ำฝรั่ง บัวลอยน้ำขิง บัวลอยงาดําตุ๋นครีมถั่ว หรือ ขนมทาร์ตไข่ขาว
ส่วนเมนูติ่มซำจานเดี่ยว (À La Carte Dim Sum) เชฟก็ได้เพิ่มรายการติ่มซำตำรับฮ่องกงเช่นกันเพื่อให้ทุกท่านได้อิ่มอร่อยกับครอบครัวและคนที่ท่านรักสร้างความประทับใจอันอบอุ่นมิรู้ลืม โดยรายการติ่มซำน่ารับประทาน อาทิ ขนมจีบเปาฮื้อ เสี่ยวหลงเปาปูขน เกี๊ยวทอดไส้กุ้ง ขนมปังหน้ากุ้ง และก๋วยเตี๋ยวหลอดไส้หอยเชลล์ฮอกไกโด ส่วนขนมหวานที่ห้ามพลาด ได้แก่ ขนมทาร์ตไข่รังนก
ติ่มซำกวางตุ้งต้นตำรับที่รับประทานได้แบบไม่จำกัด มีให้บริการทุกวันที่ห้องอาหาร ซัมเมอร์ พาเลซ มื้อกลางวัน ตั้งแต่เวลา 11.30 น. ถึง 14.30 น. และมื้อค่ำ ตั้งแต่เวลา 18.00 - 22.30 น. ราคาท่านละ 1,150 บาท++ ส่วนเมนูติ่มซำจานเดี่ยว ราคาเริ่มต้นเพียง 80 บาท++ต่อจาน
ห้องอาหารซัมเมอร์ พาเลซ ตั้งอยู่บนชั้น M ของโรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ โดดเด่นด้วยบรรยากาศหรูหราและเปี่ยมด้วยรสนิยม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรับประทานอาหารระหว่างการเจรจาธุรกิจกับคู่ค้าคนสำคัญ ห้องอาหารมีห้องรับประทานอาหารส่วนตัวถึง 10 ห้อง ตกแต่งอย่างประณีต โดยห้องที่มีขนาดใหญ่ที่สุดสามารถรองรับแขกได้สูงสุดถึง 20 ท่าน อีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการใช้เวลารับประทานอาหารอย่างอบอุ่นในบรรยากาศเป็นกันเองกับครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร. 0-2656-0444 อีเมล dining.bkkhb@ihg.com หรือ เว็บไซต์ bangkok.intercontinental.com.
