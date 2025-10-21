อิ่มบุญเทศกาลกินเจ กับเมนูเจต้นตำรับฮ่องกง ณ “ฮ่องกง ฟิชเชอร์แมน” อิมแพ็ค เมืองทองธานี

“ฮ่องกง ฟิชเชอร์แมน” ชวนอิ่มบุญรับเทศกาลกินเจ 2568 กับเมนูเจต้นตำรับฮ่องกงกว่า 20 รายการ ระหว่างวันที่ 21 – 29 ตุลาคม 2568 ณ ล็อบบี้ อาคาร 12 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ต้อนรับเทศกาลกินเจประจำปี 2568 ร้านอาหารจีน “ฮ่องกง ฟิชเชอร์แมน” เชิญชวนทุกท่านร่วมสืบสานประเพณีจีนอันงดงาม ด้วยการรับประทานอาหารเจเพื่อสร้างบุญกุศล เสริมสิริมงคล และดูแลสุขภาพให้แข็งแรงทั้งกายและใจ พร้อมนำเสนอหลากหลายเมนูเจตำรับฮ่องกงแท้กว่า 20 รายการ ที่รังสรรค์โดยเชฟฮ่องกงมากประสบการณ์ ด้วยวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยม ทั้งเห็ดนานาชนิด เต้าหู้ ผักสด และธัญพืช คัดสรรอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ได้รสชาติกลมกล่อมตามแบบฉบับฮ่องกงแท้ ให้บริการในราคาตั้งแต่ 120 – 2,250 บาท (ราคารวมค่าบริการ 10% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ตลอดช่วงวันที่ 21 – 29 ตุลาคมนี้
เมนูไฮไลต์แนะนำ
- ซุปเห็ดมอเรลเห็ดหอมเก๋ากี้ผักฉ่อยเจ — ซุปใสหอมหวานจากเห็ดมอเรล เห็ดหอม เก๋ากี้ และผักฉ่อย อุดมคุณค่าบำรุงสุขภาพ
- ซุปเกี้ยวน้ำเสฉวนเจ — เกี้ยวผักแน่นไส้ในน้ำซุปเปรี้ยวเผ็ดสไตล์เสฉวน สูตรเฉพาะของร้าน
- เต้าหู้เทวดาเห็ดมอเรลน้ำมันหอยเจ — เต้าหู้เนื้อนุ่มทอดกรอบ เสิร์ฟพร้อมเห็ดมอเรลและซอสน้ำมันหอยเจสูตรเข้มข้น
- เผือกทอดวงแหวนผัดโหงวก๊วยไก่เจ — เผือกทอดเป็นวงแหวน เสิร์ฟพร้อมไก่เจผัดธัญพืช 5 ชนิด หอมมันลงตัว
- หมี่ซั่วผัดเห็ดรวมซอสเห็ดทรัฟเฟิลเจ — เส้นหมี่ซั่วผัดกับเห็ดนานาชนิด ปรุงด้วยซอสทรัฟเฟิลหอมกรุ่นสไตล์ฟิวชัน
- มะเขือยาวเต้าหู้ซอสเสฉวนหม้อดินเจ — เมนูหม้อดินรสเผ็ดร้อนจากซอสเสฉวน ผสานมะเขือยาวและเต้าหู้อย่างลงตัว
นอกจากนี้ยังมีเมนูจานหลักน่าลิ้มลองอีกมากมาย เช่น “เห็ดรวมสอดไส้หมิ่นกั๊นน้ำมันหอยเจ”, “มันเทศบดสอดไส้เห็ดรวมเจ”, “เทมปุระผักรวมเจ”, “ขนมผักกาดผัดซอสเสฉวนเจ” ให้คุณอิ่มอร่อยได้ตลอดเทศกาล
ติ่มซำเจและของหวานเจสุดพิถีพิถัน
สายติ่มซำไม่ควรพลาดกับเมนูเจหลากหลาย เช่น “ซาลาเปาไส้ลูกบัวเจ”, “ซาลาเปาไส้เจนึ่ง”, “ฮะเก๋าเจ”, “ฝั่นโก๋เจ”, “ก๋วยเตี๋ยวหลอดเจ”, “เปาะเปี๊ยะไก่เจทอด”, “เผือกสอดไส้ทอดเจ” และ "ฮั่มสุ่ยกอเจ" (แป้งข้าวเหนียวไส้ไก่เจทอด), "ขนมผักกาดเจ" ทุกเมนูทำสดใหม่ทุกวัน ปรุงด้วยวัตถุดิบคุณภาพตามหลักเจแท้ ปิดท้ายความอร่อยด้วยของหวานเจ “วอแป๋งไส้ถั่วแดง” แป้งเนื้อนุ่มสีเหลืองหอมละมุน สอดไส้ถั่วแดงหวานกำลังดี
ร่วมอิ่มบุญ อิ่มใจ ได้ที่ “ฮ่องกง ฟิชเชอร์แมน”
เทศกาลอาหารเจประจำปี 2568 นี้ ขอเชิญทุกท่านมาสัมผัสความอร่อยตำรับฮ่องกงแท้ พร้อมความร่วมสมัยจากฝีมือเชฟผู้เชี่ยวชาญ ที่ร้านอาหารจีน “ฮ่องกง ฟิชเชอร์แมน” ตั้งอยู่บริเวณล็อบบี้ อาคาร 12 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โทร. 02-833-5434-5 เว็บไซต์ www.hkfisherman.com Facebook / Instagram: HongKongFisherman LINE Official: @hongkongfisherman
