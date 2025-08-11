"ยาดมศรีเทพ ตราปานเทพ" ยาหอมหมักสูตรโบราณ "อ.ปานเทพ" เตรียมมอบให้กองทัพภาคที่ 2 เป็นขวัญกำลังใจแก่ทหาร

"อ.ปานเทพ" แนะนำ "ยาดมศรีเทพ ตราปานเทพ" ยาหอมหมักสูตรโบราณของหมอหลวงสมัย ร.5 ผลิตมาในจำนวนจำกัด ไม่จำหน่าย แต่จะนำไปมอบให้กองทัพภาคที่ 2 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ทหาร อีกส่วนหนึ่งมอบเป็นของสมนาคุณแก่ผู้ที่ซื้อ “ยาลม ตราปานเทพ”
วันที่ 11 ส.ค. นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต และประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก "ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์" เกี่ยวกับ "ยาดมศรีเทพ ตราปานเทพ" ดังนี้
ยาดมศรีเทพ ตราปานเทพ ยาแผนไทยได้รับการขึ้นเลขทะเบียนยา G529/67 พัฒนามาจากตำรับยาหอมหมักสูตรโบราณอายุ 116 ปีของหมอหลวงสมัยรัชกาลที่ 5 มีเครื่องยาเป็นสมุนไพรมากถึง 14 ชนิด ใช้เวลาการหมักนานถึง 30 วัน เพื่อให้กลิ่นในตำรับยาหอมสูตรโบราณนี้อยู่ในยาดมศรีเทพ
ทำไมนำเอาตำรับยาหอมมาทำยาดม?
เนื่องด้วยรส “หอมเย็น” เป็น 1 ใน 9 ของรสยาไทย มีสรรพคุณบำรุงหัวใจ เป็นการสัมผัสทาง “กลิ่น” และ “ความเย็น“ ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของ ”ยาหอม“ ของประเทศไทย โดยปรกติ “ยาหอม” นิยมรับประทานผ่านน้ำร้อน เพื่อให้ได้กลิ่นไปช่วยรักษาโรคในธาตุลมกองละเอียด
ยาดมศรีเทพ จึงเป็นยาดมที่มีแนวคิดการหมักเพื่อให้ได้สารเทอร์พีนจากกลิ่นของเครื่องยาในตำรับยาหอมโบราณแบบภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย มีมิติกลิ่นที่ลุ่มลึก สลับซับซ้อนกว่ายาดมที่ใช้การสกัดกลิ่นจากสมุนไพรเพียงไม่กี่ตัว
ทำไมถึงชื่อยาดม “ศรีเทพ”?
ยาดมศรีเทพ เป็นชื่อที่ได้แรงบันดาลใจจากอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ หรือเมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยองค์การยูเนสโก ให้เป็นมรดกโลกแห่งที่ 7 ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 โดยนำรูป “เขาคลังนอก” ซึ่งได้รับอิทธิพลจากอินเดียใต้และชวากลาง เกิดขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 8-18 มาเป็นรูปประกอบของฉลากยาดม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยอยู่บนดินแดนที่มีอารยธรรมเก่าแก่เป็นของตัวเอง และเก่าแก่กว่านครวัดของประเทศกัมพูชาอย่างชัดเจนอีกด้วย
นอกจากนี้ ยังได้นำภาพการ์ตูน “ยักษ์แคระ” ตำนานนักแบก เมืองโบราณศรีเทพ มาประดับเป็นลวดลายด้านข้างของหลอดยาดมศรีเทพ เพื่อยกย่องศิลปะอันเก่าแก่และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะยุคทราวดีบนแผ่นดินไทย
สำหรับการเปิดปิดใช้ยาดม ใช้วิธีสไลด์หมุดเลื่อนสีทอง เพื่อทำการปิดเปิดลิ้นของยาดม โดยเมื่อเลื่อนหมดสีทองต่ำลง หลอดไส้ในยาดมจะค่อยๆยื่นออกมา ในขณะที่เลื่อนหมุดทองขึ้นหลอดยะดมจะหดลงไป และเมื่อเลื่อนหมุดทองลงจนสุด ลิ้นจะปิดฝาของหลอดยาดมจนสนิท โดยไม่ต้องใช้ฝาปิดใดๆ ทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องฝาหายอีกต่อไป
ยาดมศรีเทพ ตราปานเทพ ผลิตมาใน “จำนวนจำกัด” ไม่ขาย !!! แต่จะใช้วิธีแจก โดยจะแบ่งแจกให้กองทัพภาคที่ 2 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทหาร และอีกส่วนหนึ่งจะมอบให้เป็นของสมนาคุณสำหรับผู้ที่ซื้อ “ยาลม ตราปานเทพ” 1 กล่องจะแถมยาดมศรีเทพ 3 หลอดทันที ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม - 30 กันยายน 2568
สุขสันต์วันแม่ กับ “ยาดมศรีเทพ ตราปานเทพ”
ด้วยความปรารถนาดี
ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์
11 สิงหาคม 2568
