บานสะพรั่งรับลมหนาว "ทุ่งดอกกระดาษ" ชมความงามได้ที่ "ภูหินร่องกล้า"

ชวนชมความงามของ “ทุ่งดอกกระดาษ” ที่เริ่มบานสะพรั่งสวยงามอย่างเต็มที่ในโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้า บริเวณ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า บ้านร่องกล้า จ.พิษณุโลก โดยคาดว่าจะสะพรั่งสวยงาม 100% รับช่วงปีใหม่
อีกหนึ่งดอกไม้ที่บานสะพรั่งรับลมหนาวคือ "ทุ่งดอกกระดาษ" ในพื้นที่ โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้า จ.พิษณุโลก ซึ่งอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ประมาณ 2-3 กิโลเมตร ในบริเวณนี้จะมีพื้นที่บางส่วนตั้งอยู่เลาะเลียบริมผา บนหน้าผาสามารถมองลงไปเห็นวิวทิวทัศน์ของภูหินร่องกล้า
ไฮไลต์จุดชมทุ่งดอกกระดาษ จะอยู่บริเวณ หน้าผาพบรัก แต่ตลอดเส้นทางก็จะได้พบกับดอกกระดาษสีสันสวยงาม โดยจะเดินผ่านผาตางๆ คือ ผาสลัดรัก ผารักยืนยง ผาคู่รัก ผาไททานิค ผาบอกรัก ดอกกระดาษเล็กๆ น่ารัก สีชมพู สีเหลือง สีส้ม ขึ้นสลับซับซ่อนไปกับใบหญ้าสีเขียวทอดเรียงยาวไปตามทิวผา และแต่ละผาก็เป็นทั้งจุดชมวิวและจุดถ่ายรูปที่สวยงาม
สำหรับปีนี้ คาดว่าดอกกระดาษจะบานสะพรั่งเต็มพื้นที่ 100% รับช่วงเทศกาลปีใหม่ กลายเป็นทุ่งดอกกระดาษหลากสีสุดอลังการ จนหลายคนยกให้เป็นหนึ่งในทุ่งดอกกระดาษที่สวยที่สุดของประเทศไทย
“ดอกกระดาษ” หรือ “ดอกบานไม่รู้โรยฝรั่ง” (ชื่อวิทยาศาสตร์ Helichrysum bracteatum) มีถิ่นกำเนิดในออสเตรเลีย เป็นทั้งไม้ล้มลุก และไม้ยืนต้น มีพุ่มต้นสูง 45-105 ซม. กลีบดอกมีลักษณะแห้งและแข็ง มีหลายสี เช่น ขาว ชมพู แดง ม่วง และเหลืองดอกออกเป็นช่อมี 3-4 ดอกต่อช่อ จะทยอยออกดอกเรื่อยไป ถ้ายิ่งตัดก็จะยิ่งออกดอกมากขึ้น
ดอกกระดาษเป็นดอกไม้ที่อยู่ได้นานวัน ไม่รู้จักโรย จนได้ชื่อว่า Everlasting ดอกจะบานในเวลากลางวัน และหุบในเวลากลางคืน หรือเมื่อถูกละอองน้ำค้างหรือ น้ำเพียงเล็กน้อย ดอกจะหุบได้ ปกติใช้ทำเป็นดอกไม้แห้ง
