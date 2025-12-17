ชวนชมสีสันตระการตาในสายลมหนาว “มหกรรมไม้ดอกอาเซียน เชียงราย 2025”

มหัศจรรย์สีสันดอกไม้ริมสายน้ำกก ผสานศิลปะและความศรัทธา ชวนทุกท่านมาสัมผัส “มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย Chiang Rai Flower and Art Festival 2025” ภายใต้แนวคิด “สายนทีแห่งศรัทธา ธ สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์” ร่วมร้อยดวงใจ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเที่ยวเชียงรายได้ทั้งปี มีดีทุกอำเภอ
อบจ.เชียงราย พร้อมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สู่ดินแดนเหนือสุดในสยาม ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2568 – 7 มกราคม 2569 ณ สวนไม้งามริมน้ำกก ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย
พร้อมกระจายพื้นที่จัดงานไปยังโซนอำเภอ ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2568 – 7 มกราคม 2569 ณ สวนสาธารณะหนองหลวง ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย และวัดถ้ำเสาหินพญานาค ต.โป่งงาม อ.แม่สาย
ภายในงานพบกับ
• สวนดอกไม้ 4 ฤดู (Summer / Rainy / Winter / Spring)
• นิทรรศการพระราชกรณียกิจ
• งานศิลปะ–วัฒนธรรมล้านนา
• ถนนคนเดินริมกก / Food Truck / กาแฟ–ชาเชียงราย
• วิถีชีวิตล้านนาและชาติพันธุ์กว่า 17 ชาติพันธุ์
• ผลิตภัณฑ์ชุมชน และไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
อบจ.เชียงราย โทร. 053-175333
ททท.สำนักงานเชียงราย โทร. 053-744674-5
