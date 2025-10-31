กกต.ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี2568 ณ วัดชินวรารามวรวิหาร ปทุมธานี โดยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยในปีนี้นับเป็นครั้งที่ 21
วันนี้ (31ต.ค.) สำนักงานกกต.แจ้งว่า ตามที่สำนักงานกกต. ได้ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2568 เพื่อนำไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดชินวรารามวรวิหาร ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ในวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2568 เวลา 13.00 น.นั้น วันนี้
ศาสตราจารย์ สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ กรรมการการเลือกตั้ง นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ กรรมการการเลือกตั้ง นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง ตลอดทั้ง ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมพิธี
สำหรับการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2568 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยในปีนี้นับเป็นครั้งที่ 21 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากวัดชินวรารามวรวิหาร จังหวัดปทุมธานี ในการจัดระเบียบทำความสะอาด เตรียมการจัดสถานที่และตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ
วัดชินวราราม เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา เดิมชื่อวัดมะขามใต้ เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ประมาณ พ.ศ. 2358 ได้รับการปฏิสังขรณ์ใหม่โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า อดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ภายในพระอุโบสถมีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องทศชาติชาดกที่งดงาม นอกจากนี้ ยังมีพระพุทธชินวร (หลวงพ่อทองคำ) พระพุทธรูปสมัยสุโขทัยซึ่งอัญเชิญมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระวิหารพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า พระตำหนักชินวรสิริวัฒน์ ตำหนักเจ้าแม่กวนอิมริมน้ำ ศาลาการเปรียญ หอระฆัง ศาลาท่าน้ำ และมณฑปใหม่ที่สร้างขึ้นจากโครงสร้างเดิม พร้อมรอยพระพุทธบาทจำลองให้สักการะ