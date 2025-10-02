“บึงพลาญชัย” หัวใจของคนร้อยเอ็ด

“บึงพลาญชัย” เป็นสัญลักษณ์ที่อยู่คู่เมืองร้อยเอ็ดมาช้านาน เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว มีการตกแต่งเป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับ มีสนามเด็กเล่น ภายในบึงมีกิจกรรมถีบเรือเป็ด บึงฝั่งหนึ่งมีน้ำพุดนตรีแสดงในยามเย็น
สำหรับบึงพลาญชัยวันนี้นอกจากจะเป็นแลนด์มาร์กและปอดของชาวร้อยเอ็ดแล้ว ยังถูกยกให้เป็น “หัวใจ” ของคนร้อยเอ็ดอีกด้วย
